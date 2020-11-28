جامعة كرانفيلد تكرّم الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات

دبي (الاتحاد)

منحت جامعة كرانفيلد البريطانية عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، جائزة خريجي الطيران المتميزين 2020. وتعد هذه الجامعة إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة على مستوى العالم في برامج الطيران والفضاء.

وخلال حفل افتراضي لتسليم الجائزة، تحدث السير بيتر جريجسون، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس جامعة كرانفيلد، عن مساهمات عادل الرضا في صناعة الطيران وقدراته القيادية كمبعث فخر لخريجي كرانفيلد ومصدر إلهام للطلبة الجدد الذين يتهيأون لتولي مسؤوليات في مجال الطيران. وأشار السير بيتر بشكل خاص إلى جهود الرضا في مجالات الابتكار وتكامل التكنولوجيا في مختلف حقول الطيران، ما أدى إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية والسلامة ورضا العملاء وساهم في نجاح طيران الإمارات.

وفي خطاب القبول الذي ألقاه، أرجع الرضا الفضل إلى الجامعة لتميزها في الربط بين الجانبين العملي والأكاديمي، ما ساعد على تقدمه في مساره الوظيفي، مشيراً إلى برامجها المتوازنة التي تتضمن أحدث الخبرات في الصناعة.

ووجه عادل الرضا الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وإلى السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات على تشجيعهما وثقتهما فيه على مر السنين، كما شكر أسرته وزملاءه على دعمهم المستمر. وفي كلمته عقب تلقي الجائزة، تحدث الرضا عن قصة نجاح طيران الإمارات، التي بدأت في عام 1985 بتسيير ثلاث رحلات لتصل إلى 141 محطة في يناير 2020 وباستعمال أكبر أسطول من طائرات الجسم العريض.

انضم عادل الرضا إلى طيران الإمارات في عام 1988، وتقلد العديد من المناصب الإدارية العليا في الناقلة.