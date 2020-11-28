«دبي للسياحة» تعقد أول اجتماع مباشر مع شركائها منذ «كورونا»

دبي (الاتحاد)

عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» أول اجتماع مباشر مع شركائها منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، بعد عدة جلسات افتراضية نظمتها الدائرة معهم خلال الأشهر الماضية، ضمن اللقاءات الدورية التي تنظمها الدائرة لاطلاعهم على آخر مستجدات قطاع السياحة والأنشطة التجارية المرتبطة به، لا سيما بعد استئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً.

تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على الخطوات التي تقوم بها «دبي للسياحة» للنهوض بقطاع السياحة، فضلاً عن التعاون مع الشركاء في مختلف دول العالم لإعادة الزخم لسوق السفر العالمي، كما تطرق الاجتماع إلى استعراض أهم ملامح وأهداف الحملات التسويقية التي تطلقها الدائرة للترويج لدبي كوجهة آمنة ومفضّلة للزيارة، مع التأكيد في ذات الوقت على أن معاودة الأنشطة السياحية يأتي في إطار الالتزام التام بمراعاة وتطبيق الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجمهور والسياح والعاملين في مختلف المرافق السياحية.

عُقد الاجتماع في قرية اللياقة بدبي فستيفال سيتي، وبدأ أولاً بفقرة تمارين رياضية خفيفة شارك بها الحضور، والتي جاءت في إطار المشاركة في تحدي دبي للياقة 2020، الذي اختتمت فعالياته أمس، مع حرص الجميع على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وترأس هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» الاجتماع بحضور حوالي 600 من المسؤولين والمديرين التنفيذيين لأبرز الشركات العاملة في القطاع، حيث استعرض معهم الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالمرحلة الحالية مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية وحتى الوصول إلى مرحلة التعافي من آثار جائحة «كوفيد-19».

وقال المري: أدت الخطوات الاستباقية التي اتخذتها دبي ضمن جهودها لمكافحة هذه الجائحة والتزامها بالإجراءات الوقائية في كسب ثقة المسافرين الدوليين، وهو ما أعطاها الفرصة لتكون من أوائل المدن العالمية القادرة على استضافة السياح من الأسواق التي أصبح السفر فيها متاحا وممكنا.

وأضاف: إن المؤشرات الأولية خلال الأشهر الماضية بدءاً من استئناف حركة الرحلات الجوية في شهر يوليو الماضي، تبشّر بالمزيد من النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة، لا سيما مع استقبال مطارات دبي أعداد متزايدة من المسافرين، وهذا يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أداء أفضل مع نهاية العام الجاري، ونحن في طريقنا لاستعادة الزخم مع وصولنا لإعادة فتح القطاع بالكامل.