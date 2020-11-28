«سياحة عجمان» تحصل على شهادة «سايف جارد» للأمن والسلامة

عجمان (الاتحاد)

في إطار سعيها المتواصل للمحافظة على ضمان سلامة وأمن موظفيها وزوار مكتبها الرئيس من موردين ومتعاقدين وشركاء استراتيجيين وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية، حصلت دائرة التنمية السياحية في عجمان على شهادة (SafeGuard) صادرة من شركة Bureau Veritas بيرو فيريتاس، لتكون بذلك أول دائرة حكومية سياحية في الشرق الأوسط تنال هذه الشهادة.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: «نحن سعداء لحصولنا على هذه الشهادة التي تتوج جهود وحرص الدائرة على توفير بيئة آمنة للجميع انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، وبما يسهم في تعزيز الثقة مع الشركاء الاستراتيجيين ورضاهم وسعادتهم، إضافة إلى تعزيز سمعتنا بتوفير مكان عمل آمن».

من جهته، قال مروان العريضي رئيس إدارة المصادقة في بيرو فيريتاس: «نحن فخورون بمنح هذه الشهادة التي تؤكد سعي الدائرة إلى تبني أفضل الممارسات، وضمان استمرارية أعمالها في ظل الظروف الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد 19».

وكانت الدائرة قد تبنت كافة الإجراءات الاحترازية، بالتماشي مع أفضل الممارسات الدولية، وذلك ضماناً لاستمرارية أعمالها بصورة فعالة من جهة وحماية زوارها من جهة أخرى.