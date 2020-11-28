اتفاقية بين «فينتك هايف» دبي و«فينتك أبيب» الإسرائيلي

دبي (الاتحاد)

أبرم برنامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، اتفاقية مع «فينتك أبيب» الإسرائيلي، تحدد فرص التعاون بين الجانبين، والتي تركز على الابتكار والتكنولوجيا المالية.

ويعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تنظيم الفعاليات، ومشاركة الخبرات وتطوير المهارات، وتسهيل عمليات التعريف والتوصيات المتبادلة للشركات التي تحرص على التوسع في كلا الدولتين.

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي: «تحظى إسرائيل بتقدير كبير لنهجها المماثل لدبي في مجال الابتكار واحتضان التكنولوجيا المالية، وهو ما شجعنا على المبادرة بتحقيق هذا التعاون مع «فينتك أبيب» بهدف تبادل المعرفة وتطوير القطاع بشكل أكبر، والذي يفتح المجال أمام أكثر من 240 شركة ناشئة تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي، لتحقيق المزيد من فرص النمو والتوسّع لها في المنطقة».

من جانبه، قال نير نيتزير، رئيس شركة «فينتك أبيب»: «يشرفنا خلال هذه المرحلة التاريخية التي تتسم بتوطيد أواصر السلام في المنطقة، أن نبدأ هذا التعاون الاستثنائي مع مركز دبي المالي العالمي، والذي سيحقق تسهيلات كبيرة للشركات الإسرائيلية الراغبة في تصدير حلولها التقنية إلى أسواق جديدة في المنطقة».