ميناء راشد يحتفظ بلقب «ميناء الرحلات البحرية الرائد في العالم»

دبي (الاتحاد)

فاز ميناء راشد التابع لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، مجدداً بجائزة «ميناء الرحلات البحرية الرائد في العالم»، ضمن حفل توزيع جوائز السفر العالمية لعام 2020. واحتفظ ميناء راشد بهذا اللقب المرموق لمدة 13 عاماً متتالية، منذ أن فاز به عام 2008.

ويعد مبنى حمدان بن محمد للمسافرين، المرفق الأبرز الذي يسهم في تفوق أداء الميناء، ويعتبر أكبر صالة مغطاة في العالم في محطات الرحلات البحرية، ويتميز المبنى بالقدرة على استقبال 14 ألف مسافر يومياً.

ومنذ افتتاحه عام 2014 وحتى عام 2020، شهد المبنى نمواً مُطرداً بنسبة 55%، حيث استقبل أعداداً كبيرة من السفن السياحية.

وقال محمد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة مراسي «بي آند أو» والمدير التنفيذي لميناء راشد: «ليس خافياً على أحد مدى تأثّر صناعة السياحة البحرية بجائحة كورونا، لكننا على ثقة من تحقيق النمو في المستقبل القريب، ونحن على ثقة أكبر من أن دبي تستمر في الحفاظ على صدارتها كوجهة مفضلة لشركات الرحلات البحرية الدولية، ونواصل بذل جهودنا والعمل عن كثب مع شركائنا المرموقين، لتعزيز سياحة الرحلات البحرية الفاخرة وتكريس المكانة الرائدة لدبي».