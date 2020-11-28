«نقودي» تدعم «دبي اللانقدية»

دبي (الاتحاد)

قالت حكومة دبي، ممثلة بدائرة المالية ودائرة دبي الذكية، إن محفظة «نقودي» الرقمية، تُعدّ أداة مهمة داعمة لمبادرة «دبي اللانقدية»، التي أطلقتها الحكومة الأسبوع الماضي بهدف التمهيد للاستغناء عن العملات، وتحويل عمليات الدفع في دبي إلى طرق دفع غير نقدية بشكل آمن وسهل وبما يغطي جميع القطاعات.

وتمكّن محفظة نقودي المتعاملين من أفراد وشركات مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المنضوية تحت مظلة بوابة «سداد دبي» الخاصة بسداد رسوم الخدمات الحكومية وخدمات بعض الجهات شبه الحكومية والخاصة، من سداد الرسوم بسرعة وسهولة وأمان.

وأكّد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن محفظة نقودي، بدعم من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سوف تكون «شريكاً استراتيجياً لمشروع دبي اللانقدية»، لافتاً إلى أهداف المشروع التي تتمثل في تحفيز استخدام طرق الدفع الذكية في جميع التعاملات مع الاستغناء عن العملات النقدية، وذلك ضمن الجهود الحثيثة لدعم التحول الرقمي الكامل للإمارة، وفق الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتُعتبر محفظة نقودي، التي طورتها شركة إماراتك التابعة لمؤسسة دبي للاستثمار وأطلقتها دائرة المالية ودبي الذكية العام الماضي، أحدث الخيارات المتاحة لسداد الرسوم الحكومية عبر منصة سداد الرسوم الرقمية التابعة لحكومة دبي، بوابة «سداد دبي» الإلكترونية عبر الويب. ويمكن للمتعاملين تغذية رصيد محفظة «نقودي» الرقمية عبر الإنترنت من الحسابات الجارية في البنوك المحلية والدولية عن طريق رقم الحساب الدولي (آيبان)، ومن البطاقات الائتمانية، فضلاً عن إمكانية تغذيته بالنقد في عدد من دُور الصرافة.

من جانبه، قال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: تماشياً مع الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة، نؤمن في دبي الذكية إيماناً راسخاً بأن المعاملات غير النقدية هي المستقبل والطريقة المثلى التي ستتم بها الأعمال والتجارة. وتأتي مبادرة «تقرير إطار العمل غير النقدي» والتي أطلقها فريق عمل «دبي اللانقدية» الأسبوع الماضي، نتيجة لشراكة دبي الذكية مع دائرة المالية وعدد من الجهات الحكومية في دبي خطوة رئيسة للمضي قدماً في هذا الاتجاه.

بدوره، قال ثاني الزفين، مدير عام وعضو مجلس إدارة إماراتك: «تبعاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يسرنا أن نكون اليوم من المساهمين في تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية واللانقدية ومن الداعمين لحكومة دبي في تطبيق الخدمات الرقمية بشكل كامل وتحويل جهاتها الحكومية إلى جهات ذات خدمات وعمليات رقمية ولانقدية».