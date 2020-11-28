العملات الرقمية وفوضى التشريعات

«تنامي القلق حيال العملات المشفرة المستقرة»

أولاف شولتس، وزير مالية ألمانيا

لا بد من الإشارة بداية، إلى أن القائمين على الأنظمة المالية العالمية، يعيشون حالة من الفوضى في رسم خريطة طريق واضحة للعملات الرقمية (المشفرة). ورغم كل ما تم تقديمه من طروحات ظلت المسائل التي تتعلق بهذه العملات غير واضحة، وفي بعض الأحيان متضاربة.

ومع ذلك، تتقدم هذه العملات على الساحة، ولاسيما «بيتكوين» التي تسيطر على 65% تقريباً من حجم السوق، وسط حضور ما يقرب من 1600 عملة رقمية مختلفة. الخوف يظهر واضحاً على المشرعين خصوصاً في البلدان المتقدمة، التي لم تستقر بعد على موقف حاسم بهذا الشأن. هل يمنحونها الشرعية الكاملة؟ أم يكتفون بقوانين رقابية مشابهة لتلك الخاصة بالأنظمة المالية التقليدية؟ أم يطلقون عملاتهم الرقمية الوطنية الخاصة؟ بما في ذلك يورو رقمي يفكر الأوروبيون منذ عام ونصف العام في طرحه.

وبعيداً عن هذه الفوضى في هذا الميدان، تحقق العملات الرقمية مكاسب فلكية في كثير من الحالات، بحيث قفزت قيمتها السوقية في عام واحد من 120 إلى 769 مليار دولار، إلى درجة رفعت من مستوى المخاوف لدى القائمين على البنوك المركزية، حيال مصير العملات الوطنية في المستقبل. وحتى عندما تتعرض العملات الرقمية للخسائر، فإنها في الواقع تخسر بعضاً من المكاسب الهائلة التي حققتها في فترة زمنية قصيرة. ففي الأسبوع الماضي تراجعت قيمة «بيتكوين» 3 آلاف دولار، بعد أن تجاوزت قيمتها حاجز 19 ألف دولار. لكن كل التوقعات تشير إلى أنها تصل في فترة قصيرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 20 ألف دولار، دون أن ننسى، أن هذه العملة أُطلقت قبل 14 عاماً بقيمة تقل عن سنت واحد!

في عز الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء «كورونا» المستجد، تصاعد عدد المستثمرين الهاربين من أسواق الأصول أو الملاذات الآمنة، الذين اتجهوا لضخ نسبة من أموالهم في ميدان العملات المشفرة، ولاسيما «بيتكوين». وكان هذا سبباً آخر لدعمها على الساحة، خصوصاً في ظل الأرباح الخيالية الناجمة عنها. ووفق تقرير لمؤسسة «فيديليتي» الأميركية، فإن 36% من إجمالي 800 مستثمر مؤسسي في الولايات المتحدة وأوروبا يستثمرون حالياً في الأصول الرقمية، بينما أكد 6 من كل 10 من هؤلاء، أن للأصول الرقمية مكاناً في محافظهم الاستثمارية. وهذه المحصلة أكدتها مؤسسات مختصة حول العالم، الأمر الذي يعزز مجدداً مكانة هذا النوع من العملات، ويضمن مستقبلاً جيداً لها، بصرف النظر عن بعض التقلبات الكبرى في قيمها بين الحين والآخر.

سيتواصل الوضع على ما هو عليه، إلى أن تتخذ الحكومات في الدول المؤثرة على الساحة الاقتصادية، مواقف واضحة وإجراءات عملية أكثر وضوحاً. وكل الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، جاءت كردود فعل على حراك العملات الرقمية، الذي يستقطب يوماً بعد يوم، مزيداً من المستثمرين من كل الأحجام.