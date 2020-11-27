الدولار يتراجع 2.2% منذ بداية الشهر

لندن (رويترز)

انخفض الدولار في التعاملات المبكرة بلندن أمس الجمعة وتكبد خسارة أسبوعية مقابل سلة من العملات، حتى رغم فقدان سوق الأسهم الزخم مع تضرر المعنويات من شكوك حيال لقاح أسترازينيكا لكوفيد-19.

وفقد الدولار أكثر من 2.2 بالمئة منذ بداية الشهر في ظل تحسن المعنويات بالأسواق العالمية نتيجة فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية، وأنباء عن تطوير لقاحات لكوفيد-19، مما قلص الطلب على عملات الملاذ الآمن.

لكن المعنويات صارت أكثر تباينا بعد أن أثار عدد من العلماء شكوكاً حيال مدى نجاح اللقاح الذي طورته شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا.

وكانت أسترازينيكا قالت يوم الاثنين إن لقاحها فعال بنسبة 70 بالمئة في التجارب الأساسية، وقد تصل فعاليته إلى 90 بالمئة، ليكون الأحدث في عدد من الإعلانات الإيجابية للقاحات، مما دعم معنويات المستثمرين. وبحلول الساعة 0831 بتوقيت جرينتش، كان الدولار عند مستوى 91.953 مقابل سلة عملات، منخفضاً 0.1 بالمئة امس، وقرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

وجاءت تحركات الأسعار في الأسواق محدودة بفعل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة التي ستشهد اليوم تقليصاً لساعات التداول. وبلغ الدولار الأسترالي، وهو مؤشر على الإقبال على المخاطرة، أعلى مستوياته في قرابة ثلاثة أشهر في التعاملات المبكرة بلندن، وكان مرتفعاً 0.2 بالمئة إلى 0.7375 بحلول الساعة 0834 بتوقيت جرينتش. وزاد الدولار النيوزيلندي، الذي يحقق أفضل أداء شهري منذ أواخر 2013، امس 0.1 بالمئة إلى 0.7019. وأمام الين، هبط الدولار 0.2 بالمئة إلى 104.03.