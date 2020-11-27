عروض ترويجية في دبي لزوار مراكز التسوق

دبي (الاتحاد)

انطلقت فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، والتي تقدم العديد من العروض الترويجية والصفقات للمتسوقين خلال الفترة بين 26 و28 نوفمبر 2020.

وتشهد عطلة نهاية الأسبوع الكثير من فرص التسوق الرائعة خلال فعالية التسوق المرتقبة لهذا العام، حيث يستفيد سكان دبي وزوارها من العروض الترويجية الهائلة والصفقات الكبرى على جميع المنتجات، من أحدث صيحات الأزياء العالمية إلى المجوهرات المصنوعة يدوياً والأجهزة الإلكترونية.

وتقدم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» عروضاً ترويجية تصل إلى 90 بالمئة في مئات المتاجر ضمن أفضل وجهات التسوق في دبي، لتثبت مرةً أخرى أنها إحدى أكثر فعاليات التجزئة شعبيةً على مستوى المدينة، بالإضافة إلى كونها طريقةً رائعة للاحتفال بعطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من تحدي دبي للياقة الذي حقق نجاحاً مذهلاً هذا العام.

ومع العديد من الصفقات والأنشطة الترفيهية على مستوى المدينة، تقدم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» لمحة عمَّا يمكن أن يتوقعه السكان والزوار من الدورة المقبلة لمهرجان دبي للتسوق، والتي تنطلق يوم 17 ديسمبر وتستمر حتى 30 يناير 2021 وتشمل العديد من العروض الترويجية والحفلات الموسيقية والأسواق التجارية وغيرها الكثير.