مطار رأس الخيمة يستقبل رحلة ركاب تجارية لـ «سبايس جيت»

رأس الخيمة (الاتحاد)

استقبل مطار رأس الخيمة الدولي أمس الجمعة أول رحلة ركاب مجدولة من شركة «سبايس جيت للطيران»، في خطوة تؤشر لبدء مرحلة جديدة من العمليات بالنسبة للمطار، وتؤسس لحقبة جديدة من التعاون بين الجانبين.

ففي حوالي الساعة 01:00 من صباح أمس هبطت طائرة رحلة «سبايس جيت» رقم «أس.جي 160» (SG 160) قادمة من مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي، حيث تم استقبالها بالطريقة التقليدية للرحلات الجديدة من خلال رش الماء على شكل قوس فوقها بواسطة سيارتي إطفاء وذلك أثناء توجهها إلى مكان وقوفها.

وقد حظي ركاب طائرة «سبايس جيت» طراز بوينغ 800-737«(Boeing 737-800) باستقبال متميز وحفاوة كبيرة حيث تم وضع سجادة حمراء أثناء توجههم إلى مبنى المطار، بالإضافة إلى هدايا رمزية وتذكارية لكل مسافر مقدمة من السوق الحرة بمطار رأس الخيمة، كما تمت دعوة الجميع للمشاركة في تقطيع قالب حلوى احتفالاً بهذه المناسبة.

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، ورئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي: نحن سعداء ومتحمسون بوصول أولى رحلات «سبايس جيت» إلى مطار رأس الخيمة الدولي.

ونحن على ثقة بأن هذه الخدمة الجديدة ستفتح طرقاً جديدة لنا للتعاون مع السوق الهندي الذي يعد أحد أكبر أسواقنا.

وأضاف: «إتاحة فرصة الربط مع أكثر من 28 وجهة في الهند عبر دلهي سيحفز طلب المسافرين، ويوفر تسهيلات في تنقل المقيمين في دولة الإمارات، ويعزز السياحة الدولية».

وكما قال جيري كروفورد، أحد عشاق الطيران الأمريكيين: «بالنسبة لمعظم الناس، السماء هي الحد الأقصى. أما بالنسبة لمحبي الطيران فالسماء هي موطنهم».

من جهته، قال الدكتور أمان بوري القنصل العام للهند في دبي: تتمتع الهند والإمارات بعلاقة قوية، علاقة تم بناؤها على مدى قرون من التجارة والأعمال بحكم القرب الجغرافي، ومن ثم تطورت إلى شراكة استراتيجية شاملة.

وتتضح أهمية علاقاتنا من حجم التبادل التجاري بيننا، ومن حقيقة أننا أحد أكبر الشركاء التجاريين لبعضنا البعض، ووجود حرية كاملة في حركة نقل البضائع والخدمات والأشخاص بين بلدينا.

وقال أجاي سينغ: «إن إضافة رأس الخيمة لتكون الوجهة الدولية رقم 12 بالنسبة لنا يمثل أحد أهم الأيام في تاريخنا الممتد على مدار 15 عاماً، ويشكل نقلة نوعية على مستوى تطوير عملياتنا التجارية.