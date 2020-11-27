ارتفاع الأرباح الصناعية الصينية

بكين (رويترز)

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية في أكتوبر للشهر السادس على التوالي وبلغت أسرع وتيرة لها منذ أوائل 2017، مما يشير إلى تعاف قوي في قطاع الصناعات التحويلية بعد أن تضرر بشدة من جائحة كوفيد-19.

وأفادت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني أمس الجمعة بأن أرباح الشركات الصناعية في بالصين زادت 28.2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر إلى 642.91 مليار يوان (97.79 مليار دولار)، وذلك بعد صعود 10.1 بالمئة في سبتمبر على أساس سنوي.

وهذه أكبر زيادة في الأرباح الشهرية منذ يناير -فبراير 2017.

ويجمع المكتب بين نتائج يناير وفبراير لتجنب تأثير عطلة العام القمري الجديد التي تستمر أسبوعا.