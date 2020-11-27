الذهب يهبط بفعل توقعات لقاح «كورونا»

تراجع الذهب، اليوم الجمعة، ويتجه إلى تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ يوازن المستثمرون بين شكوك بشأن لقاح لكوفيد-19 يتصدر الترشيحات وتفاؤل بأن اللقاحات ستصل في وقت أقرب من المتوقع.

وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1809.40 دولار للأوقية (الأونصة) بانخفاض أسبوعي 3.2 بالمائة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 1807 دولارات.

تعثرت الأسهم الآسيوية عن بلوغ مرتفعات قياسية بعد أن واجهت أسترازينيكا تساؤلات صعبة بشأن مدى نجاح لقاحها، والتي قد تعرقل سرعة حصوله على موافقات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحدا بالمائة إلى 23.22 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.3 بالمائة إلى 949.5 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 2391.7 دولار.