الاتحاد للطيران تستأنف رحلاتها إلى 9 وجهات يناير المقبل

رشا طبيلة (أبوظبي)

تستأنف الاتحاد للطيران رحلاتها إلى 9 وجهات في يناير المقبل، ليصبح إجمالي الوجهات التي تسير إليها رحلات 58 وجهة، فيما تسير رحلات خلال الشهر الجاري حتى نهاية العام إلى 49 وجهة.

وأشارت الناقلة في آخر تحديث لها على موقعها الإلكتروني، إلى أن الوجهات التسعة التي تستأنف الناقلة الرحلات إليها يناير المقبل، هي واشنطن وكازابلانكا وسيشل ومينسك وروما وبلغراد وموسكو وأثينا وبكين.

وتتمثل الوجهات التي تسير إليها الناقلة رحلات في الوقت الراهن بنيويورك وشيكاجو وتورونتو وعمّان وبيروت وجدة والرياض والدمام والقاهرة والبحرين والكويت ومسقط، وفي أوروبا امستردام وبرشلونة وبروكسل وفرانكفورت ولندن ومانشيستير وميونيخ ودبلن وجينيفا ومدريد وميلان وباريس وزيوريخ، وأثينا التي ستتوقف الرحلات إليها مؤقتاً في 16 من ديسمبر، وتعود للاستئناف في 15 من يناير.