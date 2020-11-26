الإمارات توقع اتفاقية خدمات النقل الجوي مع كوراساو

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة و كوراساو، الدولة التابعة لمملكة هولندا، اتفاقية خدمات النقل الجوي لغرض تشغيل خدمات نقل جوي بين إقليمي البلدين وما وراءهما.

وقع سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ولودي إمبرختس سفير مملكة هولندا في دولة الإمارات العربية المتحدة الاتفاقية في مقر الهيئة العامة للطيران المدني في دبي.

يأتي هذا التوقيع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني لتوسيع شبكة علاقات النقل الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة البحر الكاريبي.