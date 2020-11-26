«سياحة أبوظبي» تطلق حملة «احتفل بالشتاء»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حملتها الشتوية «احتفل بالشتاء» هذا الأسبوع، والتي يتخللها باقة من العروض الاستثنائية على التجارب السياحية في الإمارة.

تضم الحملة، والتي من المقرر أن تستمر لغاية 30 ديسمبر، عروضاً وخصومات حصرية على باقات الإقامة في الفنادق والمطاعم والوجهات الترفيهية ومتاجر البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الإمارة طوال فترة العطلات الشتوية.

ومن المتوقع أنّ يزيد عدد الفنادق المشاركة في الحملة خلال الأسابيع القادمة، حيث توفر الباقة الأولى من الحملة خصومات تصل لغاية 50% على عروض الإقامة والمطاعم والمنتجعات الصحية بها، كما ستوفر بعض الفنادق باقات من العروض الاستثنائية على العطلات والتي تتيح الفرصة أمام الزوار لاستكشاف أبرز معالم ووجهات الإمارة الثقافية والترفيهية.

كما وسيتمكن جميع زوار ومقيمي الإمارة من الاستفادة من هذه العروض، من خلال موقع «زوروا أبوظبي» الإلكتروني، أو من خلال استخدام رمز TYAD على مواقع الفنادق المشاركة عند حجز إقاماتهم.

وستطلق عروض أبوظبي، القسم المتخصص بشؤون قطاع البيع بالتجزئة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حملة التسوق الشتوية «موسم أبوظبي للتسوق» تحت شعار «احتفل بالشتاء» قريباً، وذلك بعد نجاح حملتها الصيفية تحت عنوان «اكتشف المفاجأة».

وقال على حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تعتبر حملة احتفل بالشتاء بمثابة دعوة من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لجميع سكان الإمارات للاستمتاع بتجارب استثنائية هنا في أبوظبي أثناء فترة العطلات والأعياد».

وأضاف: «بعد تراجع الأنشطة السياحية بداية هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19، سعينا في الجزء الثاني من العام إلى تنشيط حركة القطاع السياحي في الإمارة، من خلال إطلاق عدة حملات ترويجية محلية شاملة، تسلّط الضوء على ما تحتويه الإمارة من وجهات متميزة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الزوار للتسوق وعيش تجارب متميزة، ومن بين هذه الحملات، حملة اكتشف المفاجأة، وحملة عد واكتشف أبوظبي.

كما تعد حملة احتفل بالشتاء الخطوة التالية في تعزيز أداء القطاع السياحي في الإمارة، وتشجيع السكان على دعم نمو السياحة في أبوظبي مع حلول العام الجديد».