58.6 ألف شركة تعمل في المناطق الحرة والاستثمارية

أبوظبي (وام)

بلغ عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة والاستثمارية في دولة الإمارات نحو 58.6 ألف شركة مع نهاية النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، بنمو نسبته 9% تقريباً مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019، وفقاً لما تظهره أرقام السجل الاقتصادي الوطني.

وتشكل الرخص الصادرة لهذا النوع من الشركات 8.4% من إجمالي عدد الشركات المرخصة في دولة الإمارات، والتي وصل عددها 693.3 ألف رخصة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.

ويعكس العدد الكبير من الشركات العاملة في المناطق الحرة والاستثمارية في دولة الإمارات المكانة المتميزة، التي تتمتع بها كمركز إقليمي لممارسة الأنشطة الاقتصادية كافة.

ويتجاوز عدد المناطق الحرة في الإمارات 44 منطقة موزعة على جميع إمارات الدولة، لكن الجزء الأكبر منها يقع في إماراتي دبي وأبوظبي.

وتتنوع الأنشطة التي يمكن ممارستها من خلال هذه المناطق حيث تشمل التجارة والصناعة وخدمات النقل واللوجستيك.