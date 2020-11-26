«أبوظبي للتنمية» يعزز كفاءة قطاع الطاقة في غينيا

أبوظبي (الاتحاد)

أنجز صندوق أبوظبي للتنمية تمويل مشروع مركز التوزيع الوطني للكهرباء في غينيا بقيمة بلغت 67.5 مليون درهم، ما يعادل (18.36 مليون دولار).

ويساهم المشروع في توفير إمدادات الكهرباء لشريحة واسعة من السكان في غينيا ممن يعانون من نقص كبير في مصادر الطاقة، كما يعمل المشروع على تعزيز قدرة الشبكة الوطنية للكهرباء ورفع كفاءة قطاع الطاقة في المناطق الريفية لدعم وتطوير الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فيها.

ويأتي مركز التوزيع الوطني للكهرباء ضمن حزمة من المشاريع التنموية الرائدة التي يمولها الصندوق في غينيا من خلال منحة مقدمة من حكومة أبوظبي والبالغ قيمتها 330.5 مليون درهم، ما يعادل (90 مليون دولار) والتي تم تخصيصها في عام 2012 للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاعي الطاقة والزراعة.

ودشنت معالي بونتورابي ياتارا وزيرة الطاقة الغينية المشروع بمشاركة وفد من صندوق أبوظبي للتنمية وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية «يسرنا إنجاز مركز التوزيع الوطني للكهرباء في غينيا هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعمل على تحقيق نقلة نوعية في العديد من المناطق الريفية في غينيا والتي تفتقر إلى خدمات الكهرباء، مؤكداً حرص الصندوق على متابعة تنفيذ المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد على الرغم من التحديات الكبيرة التي نواجهها والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيراته السلبية على القطاعات الاقتصادية والتنموية، إلا أننا استطعنا إنجاز تنفيذ المشروع بالكامل». وأضاف أن رفع كفاءة الطاقة وتغذية مناطق واسعة في غينيا بالكهرباء يساهم في تحقيق نقلة نوعية للسكان ويخلق المشاريع الإنتاجية التي تعمل على توظيف الأفراد، لافتاً إلى أن الطاقة الكهربائية هي عصب الحياة وشريانها الرئيسي، حيث تنعكس تأثيراتها المباشرة على العديد من القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصحة والصناعة والتعليم وتعمل على تحسين مخرجاتها.

وتم إنشاء مركز التوزيع الوطني للكهرباء لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة العالمية وتقليل فترات الأعطال ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، إضافة إلى أن المشروع يتكامل مع برنامج الربط الكهربائي لدول غرب أفريقيا مما يساهم في ضمان كفاءة وفعالية التشغيل.

ويتضمن المشروع خدمات استشارية وبرامج لتدريب الفرق الفنية وبناء قدرات العاملين في المركز لضمان تشغيل وصيانة الأنظمة وإدارة محطات الكهرباء بكفاءة وفعالية مما ينعكس على المنظومة الاقتصادية في غينيا.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في غينيا منذ عام 1977، حيث قدم الصندوق تمويلات تنموية بقيمة 345 مليون درهم إماراتي، شملت تمويل حزمة مشاريع في قطاعي الطاقة والزراعة.