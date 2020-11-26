رحلة فلاي دبي الافتتاحية تهبط في تل أبيب

دبي (الاتحاد)

هبطت أول رحلة تجارية منتظمة تشغلها فلاي دبي من مطار دبي الدولي أمس في مطار تل أبيب بن غوريون الدولي، حيث استقبلت الرحلة برشاشات المياه التقليدية.

وقاد طائرة الرحلة الافتتاحية الكابتن باتريك جونزنباخ ومساعده الإماراتي عبدالله الشامسي.

وكان على متن الرحلة وفد برئاسة غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي.

وكان في استقبال الوفد لدى وصولهم المطار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووفد رفيع المستوى ضم الرئيس التنفيذي لمطار بن غوريون الدولي شموئيل زاكاي وممثلين عن قطاع الطيران.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «تأتي الرحلة الافتتاحية اليوم انعكاسا لاتفاقية النقل الجوي».

تشغيل هذه الرحلات الجوية المباشرة سيدعم تطوير المشاريع التجارية عبر عدد من القطاعات مما يساعد على تعزيز النجاح والازدهار.

نتطلع إلى الترحيب بأول مسافرين من إسرائيل عند قدومهم لاستكشاف الإمارات العربية المتحدة. وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية: منذ أن أعلنا إطلاق خدماتنا إلى تل أبيب، شهدنا طلبًا قويًا على الرحلات من كل من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. وأضاف: تلقينا أولى حجوزاتنا من كل من السياح والمسافرين من رجال الأعمال بعد وقت قصير من الإعلان عن جدول الرحلات المنتظمة الجدول الزمني.