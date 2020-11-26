«مصدر» تطلق ندوات رقمية استعداداً لانعقاد «أسبوع أبوظبي للاستدامة»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» سلسلة من الندوات الرقمية تمهيداً لانعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة العام المقبل، وهو الحدث السنوي الذي تستضيفه «مصدر».

وتستضيف سلسلة الندوات الرقمية لأسبوع أبوظبي للاستدامة نخبة من قادة الفكر وخبراء القطاعات لإلقاء الضوء على التوجهات والتحديات التي تواجه قطاع الاستدامة، وذلك سعياً لضمان تحقيق التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد-19 وفق أسس مستدامة.

وكانت الندوة الثانية من هذه السلسلة التي عقدت أمس الأول، قد استضافت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، ومعالي كورا فان، وزيرة البنية التحتية وإدارة المياه في مملكة هولندا.

وتناولت الجلسة تأثير جائحة كوفيد-19 على قطاعي المياه والأمن الغذائي، والخطط المقترحة لتجاوز أزمة شح المياه والغذاء في البلدان النامية، والمسؤوليات التي تضطلع بها الدول المتقدمة في هذا المجال، ودور التقنيات المبتكرة في إيجاد حلول عمليّة لهذه الأزمة.

وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، أن جائحة «كوفيد -19» اختبرت مدى مرونة شبكة الإمدادات الغذائية العالمية، وكذلك مدى استعداد البلدان لمواصلة تصدير الغذاء بسبب الضغوط المحلية المتزايدة على الطلب. وقالت «يحتاج المجتمع العالمي إلى العمل الآن أكثر من أي وقت مضى وفق نهج تعاوني مثمر من أجل ضمان استمرارية تعزيز قدرة سلاسل الغذاء، بالإضافة إلى ضرورة تبادل المعرفة والخبرات لتطوير النظم الغذائية في مختلف الدول، لا سيما في مجال التكنولوجيا الزراعية، حيث سيؤدي ذلك إلى تعزيز قدرة تلك الدول على أن تعزز اكتفاءها الذاتي من الغذاء»

وأشارت معالي كورا ڤان، إلى تنامي المشكلات المتعلقة بالأمن المائي، مؤكدةً أن نقص المياه والفيضانات يؤديان بشكل رئيسي إلى حالة من عدم الاستقرار في العديد من المناطق حول العالم. وأوضحت «أننا اليوم بحاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة واعتماد التقنيات التي أثبتت جدواها وتشكيل شراكات وطيدة لمواجهة مثل هذه التحديات».