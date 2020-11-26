%32 نسبة العائد على الاستثمار في الأسهم الإماراتية

أبوظبي (وام)

تراوح العائد على الاستثمار في أسواق المال الإماراتية بين 6% إلى 32% على شريحة الأسهم المتداولة خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك بحسب ما تظهره الأرقام الصادرة عن الأسواق ذاتها.

وتعد هذه النسبة من العوائد، الأعلى على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام. وارتفع العائد على الاستثمار في سهم إعمار مولز إلى نحو 32% بعدما ارتفع من 1.44 درهم نهاية شهر أكتوبر إلى 1.91 درهم في شهر نوفمبر.وعلى مستوى سهم إعمار العقارية فقد بلغ عائدها الاستثماري نحو 25% قافزا من 2.59 درهم إلى 3.23 دراهم وسهم إعمار للتطوير بنسبة 25% تقريباً بالغاً مستوى 2.73 درهم خلال فترتي المقارنة ذاتها.

وشملت قائمة الأسهم التي سجلت ارتفاعاً في نسبة عوائدها الاستثمارية بعض أسهم البنوك، ومنها بنك دبي الإسلامي والذي وصل إلى 8.7% بعدما ارتفع من 4.11 درهم إلى 4.44 درهم. وكذلك سهم بنك الإمارات دبي الوطني 13% مرتفعا من 9.34 درهم إلى 10.4درهم.

وفي سوق العاصمة وصل العائد الاستثماري لسهم شركة الدار العقارية 15.5% حيث ارتفع من 2.65 درهم إلى 3.06 درهم في حين وصل سهم بنك أبوظبي الأول 12% مرتفعاً من 11.40 درهم إلى 12.76 درهم. وبنك أبوظبي التجاري 5.5% صاعدا من 5.75 درهم إلى 6.07 درهم خلال شهر نوفمبر.