«دناتا» تقدم «مناولةً خضراء كاملة» في الولايات المتحدة

دبي (الاتحاد)

حققت دناتا، التي تعد من أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، إنجازاً بارزاً في رحلة الاستدامة، وأصبحت أول شركة تقدم بنجاح «مناولة أرضية خضراء كاملة» في الولايات المتحدة.

وضمنت دناتا مناولة سلسة وآمنة في رحلتي الوصول والمغادرة لطائرة إيرباص ‏A320 ‬تابعة ‬لشركة «‬فيفا‭ ‬إيروباص ‬Viva‭ ‬Aerobuss» ‬المكسيكية ‬في ‬المبنى ‬1 ‬بمطار ‬نيويورك ‬جيه ‬اف ‬كيه، ‬وذلك ‬باستخدام ‬معدات ‬دعم ‬أرضي ‬خضراء ‬لا ‬يصدر ‬عنها ‬أي ‬انبعاثات ‬كربونية.

وخلال المناولة الخضراء، نقل فريق دناتا الأمتعة إلى الطائرة بجرارات تعمل بالكهرباء، واستخدم أحزمة نقل كهربائية لتفريغ وتحميل الأمتعة والبضائع.

وقام موظفو دناتا ذوو الخبرة بدفع الطائرة للخلف من البوابة باستخدام جرار دفع كهربائي تمهيداً لتحركها على أرض المطار وإقلاعها فيما بعد.

وقال المدير التنفيذي لدناتا الولايات المتحدة ديفيد باركر: «يسعدنا تحقيق هذا الإنجاز البارز من خلال استخدام المعدات الصديقة للبيئة فقط لتقديم تجربة مطار سلسة للركاب، وضمان المغادرة الآمنة وفي الوقت المناسب لرحلات عملائنا.

نحن ملتزمون بتحويل أسطولنا في الولايات المتحدة إلى معدات كهربائية للحفاظ على البيئة، ونواصل الاستثمار في البنية الأساسية والمعدات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل بصمتنا الكربونية. وانطلاقاً من مسؤولياتنا المهنية والاجتماعية، فإننا مستمرون في تعزيز عملياتنا لتقديم أعلى قيمة ممكنة لشركائنا وعملائنا».