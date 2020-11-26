«جمعة التخفيضات» تنعش مبيعات المنصات الإلكترونية ومراكز التسوق

يوسف العربي (أبوظبي)

يترقب قطاع التجزئة في الإمارات، زيادة كبيرة في المبيعات خلال شهر نوفمبر الجاري تصل إلى 50% في المحال التجارية و100% لمنصات البيع الإلكترونية مقارنة بالشهر الماضي مع انطلاقة فعاليات «جمعة التخفيضات» على مدار الأيام الثلاثة 26 و27 و28، نوفمبر الجاري، وفق خبراء ومسؤولين بالقطاع.

وأكد هؤلاء أن «جمعة التخفيضات» تحظى بأهمية مضاعفة خلال العام الحالي باعتبارها أول مهرجان للتخفيضات الكبرى منذ بداية جائحة كورونا، كما أنها تمثل تجربة فريدة للقطاع في ظل ندرة السفر ومكوث المتسوقين داخل الدولة إلى حد كبير.

وتتنوع مسميات وألوان «جمعة التخفيضات» في الإمارات، بين «الجمعة البيضاء» كما تطلق عليها «أمازون»، و«الجمعة الصفراء» وفق منصة البيع الإلكتروني الإماراتية «نون»، و«سوبر جمعة» في اللولو، وتتزامن مع فعالية «3 أيام من التخفيضات» وفق مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ويبقى تركيز المستهلك على نسب التخفيضات.

وأعلنت منصات البيع الإلكترونية والمحال التجارية عن عروضها الخاصة بالفعالية والتي تنوعت بين التخفيضات التي تتراوح بين 30 و70% وقسائم الشراء المجانية فضلاً عن خدمات التوصيل السريع.

وشملت التخفيضات مختلف الفئات السلعية وركزت منصات البيع على الأجهزة والألعاب الإلكترونية والأدوات الرياضية ومستلزمات التجميل، فيما تميزت المحلات التجارية في تقديم التخفيضات على الملابس، والأثاث الفاخر.

نمو قوي

وفي هذا السياق، قال عمر خوري، المدير التنفيذي لـ«نخيل مولز» لـ«الاتحاد»، إن المجموعة تشارك من خلال «ابن بطوطة مول»، و«نخيل مول» في «جمعة التخفيضات» بقوة من خلال طرح تخفيضات تصل إلى 70% و90% حسب العلامة التجارية، مشيراً إلى أن الفعالية تحظى باهتمام وزخم واسعين خلال العام الحالي باعتبارها الأولى من نوعها منذ بداية الجائحة.

وأضاف أن المؤشرات الأولى المتوافرة تؤكد وجود نمو قوي في مبيعات المحال التجارية بمختلف فئاتها نتيجة ترقب شريحة كبيرة من المستهلكين لانطلاق موسم التخفيضات.

وأشار خوري إلى أن الزخم المصاحب لفعالية التخفيضات الكبرى يدعم التعافي ويسرع وتيرته ولاسيما مع تزامنها مع العديد من الأخبار الإيجابية المرتبطة بمحاصرة تداعيات «كوفيدـ 19» في مختلف أنحاء العالم.

أهمية خاصة

ومن ناحيته، قال فهد كاظم، الخبير بقطاع التجزئة والتسوق لـ«الاتحاد» إن «جمعة التخفيضات» تحظى بزخم استثنائي هذا العام ولاسيما مع تواجد غالبية المتسوقين المحليين داخل الدولة، متوقعاً أن تسهم هذه الفعالية المهمة في تسريع وتيرة تعافي قطاع التجزئة الذي يتجه بقوة إلى استعادة مستويات الأداء السابقة.

وأضاف كاظم، أن فعاليات التخفيضات في الإمارات تحظى بمصداقية عالية وتترقبها شريحة كبيرة من المتسوقين الذين يرجئون قرارات الشراء لجمعة التخفيضات في كثير من الأحيان لاعتقادهم بأنهم سيحصلون على أسعار مخفضة لا يمكن الحصول عليها في أي فترة أخرى من العام.

وأشار إلى أن المعالجة المثالية لتحديات الجائحة في الإمارات وتوالي الفعاليات التسويقية المبتكرة، ومنها «جمعة التخفيضات» يقلص الفترة اللازمة لعودة المبيعات إلى مستوياتها الطبيعية مقارنة بالسائد في باقي الأسواق الخارجية.

مضاعفة المبيعات

وقال ناندا كومار، رئيس إدارة الاتصالات، في مجموعة «اللولو» إن المجموعة بدأت فعالية التخفيضات اعتباراً من 23 نوفمبر وحتى 28 من الشهر ذاته لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة من المتسوقين للاستفادة من التخفيضات الكبيرة.

وأكد كومار أن فعالية «جمعة اللولو السوبر» تعد أول مهرجان للتخفيضات تطلقه المجموعة منذ بداية الجائحة، ولذلك حرصت على أن يغطي جميع السلع وفي مقدمتها البقالة والسلع الغذائية والأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية والملابس.

ونوه كومار بأن المؤشرات الأولى للفعالية تؤكد تضاعف مبيعات المنصة الإلكترونية التي نمت مبيعاتها بواقع 100% فيما تراوحت زيادة المبيعات في المتاجر بنسبة تناهز 50%، وهو الأمر الذي اعتبره بمثابة دفعة قوية لقطاع التجزئة نحو التعافي التام من تداعيات الجائحة.

وأشار إلى أن دعم عملية التعافي في الوقت الراهن يأتي في مقدمة أولويات المجموعة قبل هدف تحقيق الأرباح ولذلك تم الحرص على تطبيق أكبر قدر من التخفيضات خلال الفعالية.

تمديد الفعالية

ومن جانبها، أطلقت ثلاثة من المراكز التجارية الرائدة التابعة «الدار العقارية»، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عرض «خصومات الجمعة المذهلة واحتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات»، اعتباراً من أمس وحتى الخامس من ديسمبر 2020 وذلك في ياس مول، والمركز التجاري العالمي في أبوظبي، والجيمي مول في العين. وأوضحت «الدار العقارية» أن تمديد فترة التخفيضات لتتزامن مع عطلة الاحتفال باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات، بهدف توفير تجربة تسوق ممتعة مع تقديم مئات المتاجر المشاركة خصومات تصل حتى 90%.

مجموعة واسعة

وبدورها، تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» وذلك في الفترة من 26 حتى 28 نوفمبر الجاري في مختلف أنحاء المدينة لتقدم عروضاً ترويجية وصفقات على عدد من أبرز العلامات التجارية التي تقدم عروضها في أكثر من 1500 متجر.

وقالت إنه يمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض ترويجية تصل إلى 90 بالمئة على تشكيلة واسعة من الأزياء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والكثير من المنتجات الأخرى التي تقدمها المحلات التجارية ومراكز التسوق المشاركة.

عروض خاصة

ومن ناحيتها، أعلنت سلسلة متاجر «كارفور»، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات، عن مواصلة تقديم أسعار تنافسية على المنتجات الأكثر رواجاً في 2020، وذلك في إطار عروض «جمعة كارفور» المتوفرة حتى 5 ديسمبر.

فعالية مهمة

وأكدت شركة «نون» أن مهرجان التخفيضات هذا العام يحظى بأهمية بالغة حيث تمتد فترة الخصومات هذا العام من 23 نوفمبر وحتى 29 نوفمبر، مع توفير إمكانية الشراء والدفع لاحقاً بالتعاون مع العديد من البنوك، بالإضافة إلى خصم 15% لغاية 100 درهم على جميع الطلبات. وأعلنت منصة «أمازون» عن تخفيضات «الجمعة البيضاء» أضخم عروض سنوية، اعتباراً من الثلاثاء الماضي ولغاية 30 نوفمبر، وتشمل حسومات كبيرة على فئات متنوعة من المنتجات وعدد من أبرز العلامات التجارية وسيتم إطلاق عروض جديدة يومياً خلال فترة التخفيضات.

متسوقون جدد

أكد متحدث رسمي باسم «أمازون» لـ«الاتحاد» أن عروض «الجمعة البيضاء» تنجح دائماً في استقطاب أعداد متزايدة من المتسوقين الجدد عبر الإنترنت، بالإضافة إلى المتسوقين الدائمين منذ إطلاق أول نسخة منها في المنطقة في عام 2014.

وشهدت الفعالية السنوية خلال السنوات الماضية انضمام العديد من بائعي التجزئة عبر الإنترنت، لتصبح مهرجان التسوق المرتقب كل عام في المنطقة.

وأضاف أن تخفيضات «الجمعة البيضاء» تشكل أكبر وأهم فعالية بالنسبة لنا خلال العام، ومع بلوغ هذه الفعالية عامها السابع نحرص خلالها على تزويد العملاء بفرص توفير أكبر من أي وقت مضى.

وتحرص أمازون خلال فترة التخفيضات، على تعزيز الميزات التي تهم عملاءها وهي الأسعار المنخفضة والتشكيلة الواسعة من المنتجات وسرعة التوصيل.

وقال: «تتضمن عروض الجمعة البيضاء تخفيضات تصل لغاية 70%، تشمل 30 فئة متنوعة من المنتجات مثل الإلكترونيات والأزياء والمنتجات الرياضية ومستحضرات التجميل وأدوات المطبخ والمنزل وغيرها الكثير من منتجات أبرز العلامات التجارية».

وأشار إلى التركيز خلال عروض الجمعة البيضاء على استكشاف قائمة متنامية من الشركات الصغيرة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتسوق ضمن واجهة المتاجر المحلية على متجر Amazon.ae، التي تتضمن تشكيلة منتقاة من المنتجات لتعريف المتسوقين بالشركات المحلية الصغيرة.

وقال إنه يمكن للعملاء الاستمتاع بالعروض السريعة المتوفرة على كميات محدودة والتي تنفد سريعاً، ولذا ينصح العملاء بزيارة الموقع بشكل متكرر للاستفادة من العروض الجديدة التي ستنطلق على مدار الأيام السبعة للفعالية.