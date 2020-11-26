دبي تتوقع رواج الحركة التجارية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لـ«سياحة دبي» أن تشهد حركة الأسواق وقطاع التجزئة انتعاشاً ملحوظاً خلال موسم الأعياد، ورغبة العديد من الأسر في الاستفادة من التخفيضات الضخمة التي ستقدمها المراكز التجارية ومواقع التسوق الإلكتروني، والتي بدأت أمس مع انطلاق فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى بمشاركة أكثر من 1500 متجر.

وأكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي حرص الإمارة على توفير تجارب تسوق فريدة للسكان والزوار على مدار العام، حيث استطاعت على مدار السنوات الماضية أن تعزز من مكانتها كوجهة تسوق عالمية.

وأشارت إلى أن الإمارة تعيش هذه الأيام موسم الأعياد، مشيرة إلى أن محال البيع بالتجزئة ومراكز التسوق وكذلك مواقع التسوق الإلكترونية تشهد في العادة زيادة كبيرة في مبيعاتها خلال هذا الموسم.

وأفادت أنه ولضمان سلامة المتسوقين تحرص الجهات المختصة في دبي على التحقق من مدى التزام تلك المنشآت بالإجراءات الوقائية ضمن إجراء محدد يتم تطبيقه، بالتعاون ما بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي واقتصادية دبي وبلدية دبي.