3.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (وام)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع الحالي، أكثر من 3.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1004 مبايعات بقيمة 1.99 مليار درهم، منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 412.83 مليون درهم و944 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.58 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 216 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.64 مليار درهم، منها 69 رهن أراضٍ بقيمة 673.58 مليون درهم، و255 رهن فلل وشقق بقيمة 969.79 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبية الرابعة بقيمة 371 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 277 مليون درهم.