عمليات شراء تعزز مكاسب سوق دبي المالي

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت الأسهم القيادية المدرجة في سوق دبي المالي، مسيرتها الصاعدة للجلسة الخامسة على التوالي، مع نهاية جلسة تعاملات أمس، نتيجة عمليات شراء مكثفة استهدفت الأسهم الكبرى المدرجة بقطاع البنوك، فيما تماسكت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمام ضغوط بيع، نتيجة جني أرباح.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 667.2 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 383.5 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7319 صفقة. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على تراجع بلغت نسبته 0.34 %، ليغلق عند مستوى 4971 نقطة، متأثراً بعمليات بيع طالت الأسهم البنكية، بعدما تم التعامل على أكثر من 103.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 426.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3409 صفقات.

فيما شهد مؤشر سوق دبي المالي، خلال جلسة تعاملات أمس، عمليات شراء على عدد من الأسهم القيادية المنتقاة، ومنها سهما «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني»، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.28% عند مستوى 2420 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 279.6 مليون سهم، بقيمة بلغت 240.5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3910 صفقات.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «أبوظبي الإسلامي» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة، بعدما تم التعامل على أكثر من 17.2 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ 82.3 مليون درهم، ليغلق على ثبات عند سعر 4.81 درهم، مرتفعاً بنسبة 2.34%، فيما تصدر سهم «دانة غاز» قائمة الأسهم النشطة الكمية، مسجلاً تداولات بأكثر من 28.9 مليون سهم، ليغلق مرتفعاً عند سعر 0.680 درهم.

وفي سوق دبي، جاء سهم «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية، خلال جلسة تعاملات أمس، مسجلاً كميات تداول بلغت 70.4 مليون سهم، بقيمة 19.5 مليون درهم، ليغلق منخفضاً بنسبة 0.36% عند سعر 0.276 درهم، فيما تصدر سهم «إعمار» قائمة الأسهم النشطة بالقيمة، بعدما تداول المستثمرون بأكثر من 42.6 مليون درهم، ليغلق متراجعاً بنسبة 0.30% عند سعر 3.26 درهم، خاسراً فلساً واحداً عن الإغلاق السابق.