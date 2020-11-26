«أغذية» تستحوذ على شركة مخبوزات كويتية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مجموعة أغذية»، وهي جزء من «القابضة»، أمس، أنها وقّعت «اتفاقية بيع شراء» للاستحواذ على «مخبز وحلويات الفيصل»، وهي إحدى أكثر شركات المخبوزات شهرة في الكويت وعلامة تجارية تتمتع بتاريخ عريق وتمتلك منتجات متميزة.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية» ورئيس محافظ استثمارية في «القابضة»: «حددنا الكويت سوقاً مهماً لتحركنا الاستراتيجي بهدف توسيع نطاق أعمال المجموعة إقليمياً. وهذا الاستحواذ على مخبز وحلويات الفيصل يرسّخ سعينا إلى التميّز وتقديم قيمة عالية لحملة أسهمنا، بما يتوافق مع خططنا طويلة الأمد».

وتابع أن «الاستحواذ سيدعم النمو الاستراتيجي للمجموعة، نظراً لما تتمتع به هذه الشركة من مكانة متقدمة وقدرات عالية من حيث التصنيع والتوزيع والحصة السوقية».

من جهته، أكد ألان سميث، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أغذية»: «قرار الاستحواذ على مخبز وحلويات الفيصل في الكويت يتماشى مع استراتيجيتنا الهادفة إلى توسيع رقعة انتشارنا الإقليمي في قطاع الأغذية والمشروبات، ما يضيف نطاقاً كبيراً إلى عملياتنا الحالية في الكويت، بالإضافة إلى زيادة تنويع محفظتنا»، موضحاً أنه سيحقق إيرادات كبيرة وتضافراً في التكلفة.

وحققت شركة «مخبز وحلويات الفيصل» خلال السنة المالية 2019، إيرادات بلغت قيمتها 92 مليون درهم، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الديون 27 مليون درهم، بينما بلغت الأرباح الصافية 17.2 مليون درهم.

وتحظى الشركة بانتشار واسع النطاق في السوق الكويتي منذ العام 1991، وتتمتع بقدرات تنافسية عالية؛ إذ توفر منتجات متميزة عالية جودة ومتواجدة في جميع منافذ بيع السلع الاستهلاكية بالتجزئة في البلاد، ما يجعلها إحدى أكثر شركات المخبوزات شهرة في الكويت.