«اتصالات»: الجيل الخامس يدعم تسريع الاقتصاد الرقمي

دبي (الاتحاد)

قال حاتم بامطرف، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا -العمليات الدولية في «مجموعة اتصالات»، إن التكنولوجيا والاتصالات تلعبان اليوم دوراً رئيساً في عملية التسريع نحو اعتماد وتطبيق الاقتصاد الرقمي المدعوم بتقنية الجيل الخامس 5G، وإنترنت الأشياء IoT، والحوسبة السحابية، وبشكل يؤثر إيجابياً على كل القطاعات، من خلال تأسيس بنية تحتية متطورة تدعم التعاون بينها.

جاء ذلك خلال مشاركة بامطرف في جلسة نقاشية عقدت أمس الأول، بتنظيم من مجلس «سامينا» للاتصالات، بعنوان «تسريع الاقتصاد الرقمي المستدام»، حيث اتفق المتحدثون في الجلسة على أهمية الاقتصاد الرقمي للعقد القادم، في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتأثير ذلك على مختلف القطاعات، لاسيما الاقتصادية منها.

وشارك في الجلسة متحدثون وقادة من GSMA، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمملكة العربية السعودية وأفريقيا.

وقال بامطرف: «في ظل الجائحة بدأت الشركات بتسريع جهودها نحو التحول الرقمي من خلال معالجة أوجه القصور التي تطال جميع جوانب الأعمال، والشبكات، والبنى التحتية الخاصة بها»، مضيفاً: «علينا كمشغلين، وصانعي قرار، وهيئات تنظيمية لقطاع الاتصالات، دعم جهود التحول نحو الاقتصاد الرقمي، من خلال تطبيق سياسات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المناسبة لكل الأطراف».

وأكد أن «اتصالات» من أوائل الشركات التي بدأت مسيرة التحول الرقمي، انطلاقاً من استراتيجية الشركة المتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات وسلطت الجلسة الضوء على أهمية تأسيس البنى التحتية اللازمة لتمكين قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتنميته، حيث أشار متحدثون إلى حاجة هذه البنى التحتية لعملية تحديث مستمرة للأنظمة القائمة، مثل «السحابة أولاً».

قال بوكار بوكار إيه با، الرئيس التنفيذي لمجلس «سامينا» للاتصالات: «نركز على أهمية تسريع تطبيق واعتماد الاقتصاد الرقمي، بمشاركة قادة وهيئات تنظيمية رئيسة في قطاع الاتصالات، حيث أكد المشاركون ضرورة تعزيز أواصر التعاون والتنسيق، وأهمية ذلك في التفاعل مع جائحة كورونا».