«نُظم الامتثال في المصارف» يناقش الجريمة المالية

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم اتحاد مصارف الإمارات بالاشتراك مع شركة الاقتصاد والأعمال مؤتمراً حول نُظم الامتثال في المصارف أمس وأول أمس، عبر تقنية الفيديو المرئي، شارك فيه خبراء في مجال الامتثال والجرائم المالية والتحول الرقمي.

إلى ذلك، أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أهمية انعقاد المؤتمر الافتراضي في ظل التطورات المتسارعة، التي يشهدها قطاع المصارف في الاعتماد المكثف على المنصات الرقمية جراء انتشار جائحة كورونا، والتحديات الناجمة عنه، منوها بالجهود التي تبذلها المصارف الإماراتية والإجراءات المتخذة لحماية العملاء وللالتزام بالمعايير التي وضعها المصرف المركزي.

وشددت نائبة رئيس لجنة الامتثال في اتحاد مصارف الإمارات ورئيسة قسم الامتثال والأحكام التشريعية في بنك أبوظبي الأول، حنان منصور، على أهمية توحيد الجهود بين إدارات الامتثال في المصارف الإماراتية لمواجهة التحديات المشتركة ومواكبة المعايير المحلية والدولية، حيث قطعت دولة الإمارات شوطاً مهماً في مكافحة الجرائم المالية، على مستوى التشريعات والإجراءات المستحدثة أو المبادرات المواكِبة للتطورات في مجال الامتثال.