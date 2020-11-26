الذهب يصعد بفعل آمال التحفيز ومخاوف «كورونا»

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، إذ يراهن المستثمرون على أن بيانات الوظائف الأميركية المحبطة، وتزايد إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم، تدفع السلطات نحو الإعلان عن المزيد من إجراءات التحفيز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1809.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1807.80 دولار.

وقال هارشال باروت استشاري الأبحاث بجنوب آسيا لدى ميتال فوكس: «لحظنا تحسن الإقبال على المخاطرة بسبب التفاؤل بشأن اللقاح، وكانت هذه من الرياح المعاكسة للذهب.

«لكن مع استمرار نزول الدولار، تجد أسعار الذهب نوعاً من الدعم».

هبط مؤشر الدولار 0.1 بالمائة اليوم، مما يعزز جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويعتبر الذهب تحوطاً ضد التضخم، الذي من المرجح أن ينجم عن إجراءات التحفيز الضخمة.



