«برايس ووتر هاوس كوبرز» تفتتح مقراً إقليمياًً بدبي

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني والرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، المبنى الجديد لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي» الشرق الأوسط، في إعمار سكوير، في منطقة وسط مدينة دبي.

وهنّأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الشركة بافتتاح مقرها الإقليمي الجديد، مشيداً بإسهامات الشركة العالمية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، ودولة الإمارات بوجه عام، وكذلك ما تقوم به الشركة من جهود في سبيل تعزيز صفوفها بالكوادر الوطنية.

وقال سموه: «يعكس استثمار بي دبليو سي في الشرق الأوسط مرونتها والتزامها تجاه دبي والمنطقة، ويظهر الثقة بتعافي الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة من تأثيرات الجائحة.. السعادة والرفاهية في قلب رؤية دبي لمجتمع منتج يجذب المواهب المحلية والعالمية، ومكاتب الشركة الجديدة مثال لبيئة العمل الحديثة التي تقدم تجارب متميزة للأفراد والعملاء».