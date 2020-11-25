التضخم في الإمارات يتراجع 2.18% خلال أكتوبر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أظهر تقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمس، انخفاض معدل التضخم في دولة الإمارات خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 2.18% عن المستوى المسجل في الشهر ذاته من عام 2019، ليبقى التضخم بذلك في نطاقه السالب للشهر 22 على التوالي على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات المركز، انخفض الرقم القياسي العام «التضخم» خلال شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 105.95 نقطة، مقابل 108.53 نقطة في شهر أكتوبر 2019، فيما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك -على أساس شهري ارتفاعاً طفيفاً - من 105.95 نقطة في شهر سبتمبر 2020، ليصل إلى 105.95 نقطة في أكتوبر الماضي بارتفاع قدره 0.04 %.

وجاء تراجع معدل التضخم السنوي بدعم تراجع 5 مجموعات رئيسية، يتصدرها الترويج والثقافة بنحو 29.28%، وخدمات النقل بنسبة 5.135%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.05%

وعلى أساس شهري، حسب الإمارة، ارتفع معدل التضخم في أبوظبي خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.40% مقارنة مع شهر سبتمبر، وفي عجمان بنسبة 0.19% وفي أم القيوين بنسبة 0.23%، فيما انخفض في المقابل في كل من دبي بنسبة 0.27%، وفي الشارقة بنسبة 0.35%، وفي رأس الخيمة بنسبة 0.19 وفي الفجيرة بنسبة 0.07%.