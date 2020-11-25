ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية

واشنطن (رويترز)

واصل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الارتفاع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن طفرة الإصابات الجديدة بمرض كوفيد - 19 والقيود المفروضة على الشركات تزيد من تسريح الموظفين وتقوض تعافي سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس الأربعاء، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على الإعانة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 778 ألفاً للأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر، مقارنة مع 748 ألفاً في الأسبوع السابق.

إلى ذلك، زادت طلبيات التوريد الجديدة للسلع الرأسمالية أميركية الصنع أكثر من المتوقع في أكتوبر لكن الزخم يتباطأ تمشياً مع التوقعات لنمو اقتصادي أقل في الربع الرابع من السنة.

وارتفعت طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية عدا الطائرات، هي مؤشر رائج لاستقاء خطط إنفاق الشركات، 0.7 بالمئة الشهر الماضي.

وكانت طلبيات ما يُعرف بالسلع الرأسمالية الأساسية زادت 1.9 بالمئة في سبتمبر.