«زايد للاستدامة» تعقد شراكة مع «بي إن بي باريبا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مبادرة (20 في 2020) الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات، عن عقد شراكة استراتيجية مع «بي إن بي باريبا» BNP Paribas أحد البنوك الرائدة في قارة أوروبا ولديه نشاط في 71 بلداً حول العالم، مما يجعله أول شركة خاصة دولية تدعم هذه المبادرة العالمية.

ويعمل بنك «بي إن بي باريبا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ أكثر من 40 عاماً في مجال تقديم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والخدمات المالية الدولية.

وسيقوم بنك «بي إن بي باريبا» وفقاً لهذه الشراكة، بدعم عمليات نشر الحلول والتقنيات المستدامة التي يتم التبرع بها ضمن مبادرة (20 في 2020) في كل من بنغلاديش وكوستاريكا وإندونيسيا، وذلك في إطار المرحلة الأولى الجارية حالياً، ومن المخطط أن يتم تنفيذ مشاريع ميدانية في قطاعي المياه والطاقة بحلول نهاية شهر ديسمبر.

وتم إطلاق مبادرة (20 في 2020) ترسيخاً لإرث الأب المؤسس الشيخ زايد «طيب الله ثراه» في مجال الاستدامة والعمل الإنساني، وذلك من خلال تطبيق حلول مستدامة طورها الفائزون والمرشحون النهائيون لجائزة زايد للاستدامة في عدد من المجتمعات في 20 دولة.

وتقود جائزة زايد للاستدامة هذه المبادرة بالتعاون مع شركائها في دولة الإمارات، الذين يشملون سوق أبوظبي العالمي، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومبادلة للبترول، ووزارة التسامح والتعايش في الإمارات، وشركة «مصدر»، ومجموعة ماجد الفطيم التي انضمت إلى شركاء المبادرة مطلع هذا العام لدعم مشروعين في مصر والأردن.

ورحب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومدير عام جائزة زايد للاستدامة، بهذه الشراكة مع بنك «بي إن بي باريبا» والتي من شأنها توسيع قاعدة الداعمين لمبادرة (20 في 2020) على المستوى العالمي، مؤكداً حرص المبادرة الدائم على التعاون مع المؤسسات والجهات المعنية التي تتشارك معها التوجهات والأهداف المتمثلة ببناء عالم أكثر استدامة، من خلال توفير حلول عملية تساعد على تحقيق الأهداف التنموية لعدد من المجتمعات المحلية.

وقال معاليه: «بفضل توجيهات القيادة، تعد دولة الإمارات من أبرز الدول الداعمة للعمل التعاوني وعقد الشراكات المثمرة التي من شأنها إحداث تأثير أوسع وإيصال المساعدات لمن يحتاجها، وذلك في إطار مساعي الدولة لبناء مستقبل مستدام للجميع، وترسيخ الإرث الإنساني للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

من جانبه، أكد أنطوان سيري، رئيس قسم الأنشطة وعضو اللجنة التنفيذية لمجموعة «بي إن بي باريبا»، أن التعاون مع مبادرة (20 في 2020) يعكس القيم العالمية المشتركة بين بنك «بي إن بي باريبا» وجائزة زايد للاستدامة وشركائها.

معرباً عن سعادته بالمشاركة في جهود حكومة أبوظبي للنهوض بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وقال سيري: «سيباشر بنك «بي إن بي باريبا» تعاونه مع مبادرة (20 في 2020) بدعم ثلاثة مشاريع في كل من بنغلاديش وكوستاريكا وإندونيسيا، على أن يتم إجراء تقييم لهذه المشاريع من حيث تأثيرها الإيجابي على المجتمعات المستفيدة».

وأضاف: «نشكر جائزة زايد للاستدامة، التي تقودها دولة الإمارات، على إتاحة الفرصة لمجموعة «بي إن بي باريبا» لتكون أول مؤسسة دولية خاصة تنضم إلى هذه المبادرة الإنسانية الملهمة. ونأمل أن نساهم في إحراز تقدم في تطبيق الأجندة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الخليج.

وسنعمل بالتنسيق مع جاك ميشيل، رئيس مجلس إدارة «بي إن بي باريبا» الشرق الأوسط وأفريقيا، على المساهمة في نشر المزيد من الممارسات المستدامة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، سواء كان ذلك من خلال عملائنا أو عبر التعاون مع المؤسسات الرسمية».