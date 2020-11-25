«المالية» تعزز التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت وزارة المالية، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن التعاون في مجالات إقامة البرامج والمبادرات المشتركة في القطاعين المالي والاقتصادي، وتنفيذها ضمن جناح مجلس التعاون خلال فترة إقامة معرض «إكسبو دبي»، ضمن جهود الوزارة لتطوير سبل التعاون والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش اجتماع عقد في مقر الوزارة في أبوظبي بين يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد بن إبراهيم آل الشيخ المفوض العام لجناح مجلس التعاون في معرض «إكسبو دبي» والوفد المرافق له.

وأكد الخوري أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لوضع آليات واضحة تحدد أسس التعاون في مجالات إقامة البرامج والمبادرات المشتركة التي ترتبط بمجالات التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجالين المالي والاقتصادي، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم الدعم المتبادل في نطاق الإمكانات المتاحة، وفي حدود القوانين واللوائح المنظمة.

وقال: «مذكرة التفاهم تطور آفاق التعاون والتنسيق بين وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لتحقيق أقصى فائدة ممكنة من المشاركة في معرض «إكسبو»، لافتاً إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم الدعم المطلوب لدفع مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجلس التعاون.

وتشمل مذكرة التفاهم مجالات أبرزها، اعتبار وزارة المالية شريكاً رئيساً في الفعاليات الاقتصادية والتنموية التي سيتم تنظيمها في جناح المجلس في معرض «إكسبو دبي»، والعمل على تطوير برامج ومبادرات مشتركة.