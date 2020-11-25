المنطقة الإبداعية- ياس تفتح أبوابها في الربع الأخير من العام المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت twofour54 أبوظبي أنها ستفتتح المنطقة الإبداعية- ياس، الوجهة العصرية الحاضنة لمجتمع صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي في أبوظبي، خلال الربع الرابع من العام القادم، لتستقبل مجموعة متنوعة من الشركات العالمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والموظفين المستقلين.

وكشفت المنطقة الحرة الرائدة للإعلام تفاصيل وصوراً جديدة لهذه الوجهة الواعدة، والتي يُتوقع لها أن تُحدث نقلة نوعية في مشهد العمل الإبداعي وصناعة المحتوى.

وصُمّمت المنطقة الإبداعية- ياس بأسلوب عصري مستدام ومميز على مساحة 2.9 مليون قدم مربعة (270 ألف متر مربع)، بحيث تلبي الاحتياجات المستقبلية للقطاع الإبداعي المزدهر وتُسرع نموه في العاصمة، من خلال استقطاب المتخصصين في القطاع وزيادة عددهم بمقدار ثلاث مرات ليبلغ 16 ألف موظفٍ على مدى السنوات العشر القادمة.

وستصبح المنطقة الإبداعية- ياس الوجهة الأبرز التي ستجمع الصناعات الإعلامية التقليدية كإنشاء المحتوى ووسائط البث الإعلامي والإعلانات، مع قطاعات الابتكار الناشئة مثل المؤثرات البصرية وتطوير ألعاب الفيديو.

مرافق إنتاج

ستتضمن المنطقة الإبداعية الضخمة، التي تُساوي مساحتها نحو 40 ملعب كرة قدم تقريباً، مرافق إنتاج رائدة على مستوى الصناعة مع تقنيات اتصال الجيل التالي ومساحات عمل عالية المرونة للشركات بمختلف الأحجام، بدءاً من أشهر شركات الإعلام العالمية وصولاً إلى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الأفراد، ليتمكنوا من ابتكار وتطوير محتوى مؤثر بشتى أشكاله.

واستُكمل نحو 75% من أعمال البناء في المشروع حتى الآن، ويسير العمل وفق الجدول الزمني المحدد للافتتاح الرسمي للمرحلة الأولى خلال الربع الرابع من العام 2021، حيث سيباشر مجتمع twofour54 الحالي، الذي يضم أكثر من 600 شركة، وما يزيد على 5000 متخصص، عملهم من المجمّع الجديد.

وأكدت شبكة «سي إن إن» و«يوبيسوفت» و«يونيتي تكنولوجيز» وشركات عديدة أخرى انضمامها إلى المنطقة الإبداعية- ياس العام القادم.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة twofour54 أبوظبي: «نشهد اليوم نمواً هائلاً في قطاع الإعلام والصناعات الإبداعية، وطفرة نوعية في تطوير المحتوى والمنصات الرقمية نتيجة الانتشار الواسع للتقنيات الحديثة، مما أدى إلى نشوء تصور جديد كلياً للعمل الإبداعي والمواهب المبدعة، فأصبحنا جميعاً قادرين على صناعة واستهلاك المحتوى بالطريقة التي نحب ومتى وأينما كنّا.

القلب النابض

من جانبه، قال مايكل غارين، الرئيس التنفيذي لـ twofour54 أبوظبي: «تُشكل المنطقة الإبداعية- ياس القلب النابض لمنظومة العمل الإبداعي في أبوظبي، إذ تجسد ركائزها الأساسية الثلاثة وهي الاتصال والمرونة والمجتمع.

سيصبح هذا المجمع وجهة رائدة تُمكّن الشركات الإبداعية ورواد الأعمال من إنشاء مقرات عمل تناسب احتياجاتهم وإمكانياتهم ومتطلبات كوادرهم البشرية، والانضمام إلى مجتمع إبداعي نابض بالحياة تربطه أهداف وتطلعات مشتركة، ثم تحويل الأفكار الجديدة إلى مشاريع وأعمال مؤثرة ترتقي بالمشهد الإبداعي. ونتوقّع أن تصبح المنطقة الإبداعية- ياس الحاضنة الحيوية لقاعدة من أهم شركات القطاع الإبداعي الضخمة التي ستُوظّف مقومات الوصول المستمر للتكنولوجيا والمحتوى والإبداع وفرص تنمية المواهب، كما ستكون وجهةً جاذبة لجمهور إقليمي واسع متعطّش للمحتوى المتميز.

العمليات الإنشائية

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»: «يسعدنا أن نرى تطور العمليات الإنشائية في المنطقة الإبداعية - ياس، حيث تعد جزءاً رئيسياً من مشروع ياس باي، الذي يمثل الواجهة البحرية الجديدة لأبوظبي على القسم الجنوبي من جزيرة ياس.

ومن المتوقع أن تجذب المنطقة الإبداعية عند اكتمالها عشرات الآلاف من متخصصي الأعمال والإعلام، والذين نتطلع إلى الترحيب بهم في مجتمع ياس باي بما يدعم رؤيتنا لترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال.»

ومن المقرر بناء المنطقة الإبداعية- ياس على عدة مراحل ستستغرق عشر سنوات من الآن، حيث ستوفر المرحلة الأولى مساحة طابقية إجمالي تقدر بأكثر من 1 مليون قدم مربعة، منها مساحة صافية قابلة للتأجير قدرها 838.400 قدماً مربعة.