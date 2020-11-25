2.6 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت الأسهم المحلية مسيرة الصعود، أمس، للجلسة الرابعة على التوالي، بالتزامن مع استمرار عمليات الشراء الانتقائي التي طالت عدداً من الأسهم القيادية المدرجة، والتي ساهمت في دعم مؤشرات الأسواق المالية المحلية، بالتزامن مع ارتفاع أحجام وقيم السيولة، لتسجل القيمة السوقية للأسهم المدرجة ارتفاعاً بأكثر من 2.6 مليار درهم.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 878.7 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 542.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 9398 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على ارتفاع بلغت نسبته 0.85%، ليغلق عند مستوى 4989 نقطة، متأثراً بعمليات شراء طالت الأسهم الكبرى بقيادة سهمي «الدار العقارية» و«أبوظبي الأول»، بعدما تم التعامل على أكثر من 105.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 438.2 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3251 صفقة.

كما شهد مؤشر سوق دبي المالي، خلال جلسة تعاملات أمس، عمليات شراء على عددٍ من الأسهم القيادية المنتقاة، ومنها سهما «إعمار» و«دبي الإسلامي»، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.57% عند مستوى 2413 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 436.4 مليون سهم، بقيمة بلغت 440.5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 6147 صفقة.

وساهمت عمليات الشراء التي طالت عدداً من الأسهم القيادية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين في دعم المؤشرات العامة، مستهدفة مستويات مقاومة جديدة، خصوصاً مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أصبح على أعتاب مستوى 5000 نقطة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «الدار العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية والقيمة، بعدما تم التعامل على أكثر من 41.7 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ125.7 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 4.07% عند سعر 3.07 درهم.

وفي سوق دبي، جاء سهم «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية، خلال جلسة تعاملات أمس، مسجلاً كميات تداول بلغت 93.4 مليون سهم، بقيمة 25.5 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 3.35% عند سعر 0.277 درهم، فيما تصدر سهم «إعمار» قائمة الأسهم النشطة بالقيمة، بعدما تداول المستثمرون بأكثر من 80 مليون درهم، أكثر من 24.4 مليون سهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.92% عند سعر 3.27 درهم، رابحاً 3 فلوس عن الإغلاق السابق.