افتتاح أول محطة من طراز «أدنوك On The Go» في دبي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت أدنوك للتوزيع، أولى محطاتها من طراز «أدنوك On The Go» في دبي في منطقة اليفرة، ومن المقرّر أن يتم افتتاح ما بين 6 و11 محطة أخرى في الإمارة حتى نهاية العام الجاري، ضمن خطة التوسع للشركة التي نجحت في زيادة رقعتها في دبي بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية 2020.

وتضم محطة أدنوك On The Go الجديدة محطة مخصّصة لتعبئة الوقود ومتجر تجزئة منفصلاً في الموقع، بالإضافة إلى فريق أمامي لتلقي طلبات العملاء من متاجر التجزئة وتسليمها لهم من دون الحاجة إلى مغادرة مركباتهم، بفضل التصميم النموذجي للمحطات الملائم للأحياء السكنية.

وتقع محطة اليفرة قرب مسار القدرة للدراجات الهوائية، وتوفّر المرطّبات للدرّاجين المنطلقين على المسار أو الذين أنهوا الجولة، ويتسق هذا التوسع مع توجّه أدنوك للتوزيع لتقديم خدمات التزود بالوقود وتوفير المستلزمات الضرورية الأخرى لعملائها في المناطق ذات الكثافة السكنية.

ويستغرق إنشاء محطات «أدنوك On The Go» فترة زمنية تقل بمعدّل النصف عن مثيلاتها التقليدية، كما أنها تحتاج إلى مساحة أرض تبلغ 1000 متر مربع فقط، ما يعني أنها تتطلب حجم أعمال إنشائية أقل بفضل الاستهلاك الاقتصادي لمواد البناء، إضافة إلى ترشيد الطاقة اللازمة لتشغيلها بنحو 50%.

ومع افتتاح محطة اليفرة، يصل عدد محطات «أدنوك On The Go» على مستوى الدولة إلى 34 محطة، منذ إطلاق الشركة لهذا الطراز مطلع العام الجاري.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «افتتاح محطتنا الأولى من طراز «أدنوك On The Go» في دبي يعكس التزامنا بخدمة الإمارة على أكمل وجه»، موضحاً أنها سوق واعدة للتوسع والنمو، مع وجود خطط لافتتاح المزيد منها مستقبلاً.