«الشارقة لريادة الأعمال» يبدأ 6 ديسمبر

الشارقة (الاتحاد)

يجمع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» في الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، والتي تنظم (عن بُعد) خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل، نخبة من الخبراء الدوليين وصنّاع التغيير الشباب ورواد وقادة الأعمال، لبحث أهمية ثقافة الريادة المسؤولة في إحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، أن انعقاد «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية عالمية استثنائية، يجسد الأهمية البالغة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في استنهاض الاقتصادات.

وأشارت الشيخة بدور القاسمي، إلى أن العالم اليوم بأمس الحاجة لثقافة ريادة أعمال جديدة، تعتمد على الابتكار في طرح الحلول وتقديم أشكال جديدة للعمل والإنتاج والإدارة، خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو اقتصاد يعتمد على الأفكار والمواهب أكثر من اعتماده على الموارد المادية.