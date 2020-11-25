«لولو هايبر ماركت» يطرح خصومات كبيرة في «الجمعة المذهلة»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت متاجر لولو الرائدة في البيع بالتجزئة، العروض الترويجية للجمعة المذهلة والتي تشمل خصومات كبرى على الإلكترونيات، الهواتف الذكية، الأزياء وغيرها الكثير من المنتجات الضرورية من السلع التموينية والأغذية الطازجة، ويأتي ذلك تزامناً مع موسم الجمعة السوداء التي تنطلق حول العالم.

ويستمتع العملاء بخصم إضافي 20% عند استخدام بطاقة الماستركارد الائتمانية وخدمة توصيل مجاني لكل الطلبات فوق قيمة 100 درهم عبر موقع www.luluhypermarket.com.

وقال مجيب الرحمن، مدير المشتريات في المجموعة «تعتبر عروض الجمعة المذهلة واحدة من أكبر عروضنا الترويجية والتي تتوفر في مختلف الأصناف، وقمنا بعقد شراكة بناءة مع ماستركارد لتوفير خصومات إضافية للعملاء عبر الإنترنت وحلول الدفع الرقمية مثل بي باي من أجل الاستفادة من قسائم الخصومات». يستمر العرض حتى 5 ديسمبر 2020 عبر 70 متجراً في دولة الإمارات وعبر الموقع الإلكتروني.