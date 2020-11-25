الطلب على الصيرفة الإسلامية بالإمارات يواصل النمو

مصطفى عبد العظيم (دبي)

خلصت نتائج مؤشر الصيرفة الإسلامية 2020 الصادر عن «الإمارات الإسلامي» أمس، إلى استمرار الاتجاه الصعودي للطلب على صناعة الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، رغم تحديات التباطؤ العالمي التي فرضتها جائحة كوفيد- 19 على انتشار وتوسع المنتجات والخدمات المصرفية بوجه عام.

وأظهرت نتائج الاستطلاع المعياري ارتفع معدّل انتشار المنتجات المصرفية الإسلامية تدريجياً من 47% في عام 2015 إلى 58% في عام 2020، بينما شهدت المنتجات المصرفية التقليدية على مرّ السنوات تراجعاً من 70% إلى 64%، في حين بقي المعدّل العام لانتشار منتجات الصيرفة الإسلامية بين المتعاملين المسلمين المشاركين في الاستطلاع مستقراً عند 69% هذا العام مقارنة مع 70% العام الماضي، فيما ازداد الإقبال على البطاقات الائتمانية الإسلامية بين العملاء غير المسلمين من 24% إلى 28%، وعلى حسابات الادخار الإسلامية من 28% إلى 32%، وفي ما يتعلق بمعيار «الانطباع»، أظهرت نتائج المؤشر بقاء الانطباع العام السائد عن المصارف الإسلامية مستقراً عند نسبة 38% كما في عام 2019، لكنه ارتفع بواقع 12 نقطة مئوية من 26% في عام 2015 متفوقاً على الانطباع السائد حيال الصيرفة التقليدية، وأبدى تحسناً ملموساً تحديداً في المجالات المرتبطة بالخدمات والتكنولوجيا.

وأشار المؤشر إلى أنه ومع أن غالبية المشاركين غير المسلمين ما زالوا يمنحون المصارف الإسلامية تصنيفاً أقل لناحية العوامل المرتبطة بالخدمات، إلا أن انطباعهم عنها تحسن على صعيد التكنولوجيا وتوفير قيمة أفضل (رسوم منخفضة على التعاملات، ومعدلات أرباح أفضل)، وفي ما يتعلق بمعيار المعرفة أظهرت النتائج تراجعاً طفيفاً بواقع نقطتين مئويتين إلى 35%، ولكنه لا يزال مستقراً منذ عام 2015.

وقال وسيم صيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي خلال مؤتمر صحفي افتراضي أمس، أن أزمة «كوفيد- 19» دفعت المستهلكين إلى اتباع سلوك متحفظ مالياً وسط انعدام اليقين الاقتصادي، لافتاً إلى أنه وفي حين التباطؤ الاقتصادي العالمي قد أدى إلى التأثير على العادات المصرفية للمستهلكين، إلا أن المجتمع ما زال ينظر إلى الصيرفة الإسلامية باعتبارها أكثر دعماً وموثوقية وأفضل قيمة لدى المستهلكين مقارنة مع الصيرفة التقليدية.

من جهته، قال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: بالنسبة لقطاع الصيرفة، تلعب التكنولوجيا الرقمية دوراً محورياً في طمأنة المستهلكين لسلامة مواردهم المالية، وتمكينهم من مواصلة إدارة متطلباتهم اليومية عبر الوصول إليها بسرعة وسهولة وأمان من أي مكان، بما في ذلك منازلهم.