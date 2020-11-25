8.4 مليار درهم الاستثمار غير المباشر في دبي الصناعية

دبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة دبي الصناعية، استكمال توسعة تهدف لمواكبة نمو التصنيع والخدمات اللوجستية في الإمارات العربية المتحدة، فيما شهدت المدينة منذ تأسيسها استثمارات غير مباشرة، تجاوزت قيمتها 8.4 مليار درهم.

وحول الانتهاء من أعمال البنية التحتية الرئيسية، قال سعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية: «انطلاقاً من دورنا كمحرك استراتيجي وعامل أساسي في تمكين استراتيجية دبي الصناعية 2030، نواصل استثماراتنا الكبيرة في تطوير بنيتنا التحتية ذات المستوى العالمي، لتعزيز مكانتنا كمنصة عالمية لتأسيس الصناعات القائمة على المعرفة والاستدامة والابتكار».

وأضاف: «يشكل مجمّعنا الصناعي موقعاً تجارياً فعالاً من حيث التكلفة يلائم شركات التصنيع والخدمات اللوجستية الخفيفة إلى المتوسطة، ويوفر الأراضي والوحدات الصناعية والمخازن القابلة للتطوير بأسعار تنافسية.