«اقتصادية أبوظبي» تنجز الربط الإلكتروني مع «الموارد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إنجاز مشروع الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص ضمن إجراءات إصدار ترخيص النشاط الاقتصادي وفقاً لمعايير البنك الدولي، وذلك في إطار تطبيق الخدمة إلكترونياً بهدف تسهيل وتيسير رحلة المتعامل من خلال نقل الخدمة عبر القنوات والمنصات الرقمية بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية.

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أهمية مشروع الربط الإلكتروني الذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسيتها ومرونتها، من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات وأتمتتها بما يضمن راحة المتعاملين من مستثمرين ورجال أعمال، وسط تطبيق كامل للمعايير التي وضعها البنك الدولي؛ وذلك بهدف تعزيز مكانة أبوظبي الريادية كوجهة مثالية لتأسيس ومزاولة الأعمال.

وقال: «انطلاقاً من حرصها المستدام على إطلاق المشاريع والبرامج والمبادرات الريادية، والتي من شأنها رفع مكانة أبوظبي التنافسية على مستوى العالم، وتعزيز بيئة الأعمال فيها، تعمل الدائرة على استكمال مشروع الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة باعتماد تراخيص الأنشطة الاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفاتها الاستراتيجية في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية».

وأشار إلى دور المشروع الرئيس يتمثل في تسهيل الإجراءات على المستثمرين وأصحاب الرخص، وأهميته في إشراك المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتفعيل الجهود الرامية إلى تعزيز التوطين.

وأكدت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل على أهمية تعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في مجال تقديم خدمات الأنشطة الاقتصادية من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية بهدف تبسيط وسهولة الإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة الاستراتيجية بريادة الأعمال وتعزيز تنافسية الدولة في المجالات المعنية.