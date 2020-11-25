«أياتا»: دبي مثال ناجح لتعافي قطاع الطيران

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد محمد البكري نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، أن إمارة دبي تعد مثالاً حياً وواقعياً على نجاح استراتيجيتها في فتح الأجواء والإجراءات الاحترازية المتخذة بالقطاع وإزالة العوائق التي تحد من تعافي القطاع، الأمر الذي جعل الحركة الجوية بمطار دبي الدولي تتضاعف 3 مرات منذ يونيو حتى أكتوبر الماضي.

وقال البكري في جلسة الإحاطة الإعلامية الافتراضية أمس، حول مستجدات أداء قطاع الطيران بالمنطقة، إن تسجيل نتائج إيجابية لنمو الحركة الجوية بقطاع الطيران في دبي دليل على أن قطاع النقل الجوي لا يسبب زيادة في أعداد المصابين بفيروس «كوفيد - 19» وذلك ما أثبتته دراسات وإحصائيات متعددة، داعياً حكومات الشرق الأوسط بأن تستفيد من تجربة دبي وتحذو حذوها لدعم تعافي القطاع.

وأكد أن قيام «طيران الإمارات» بالإعلان عن قدرتها واستعداداتها على توزيع لقاح «كوفيد - 19»، خطة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح، حيث ندعو دول الشرق الأوسط إلى ضرورة الاستعداد والعمل على تجهيز مراكز النقل الجوي وبما يتماشى مع إرشادات المنظمات الدولية». وأضاف: «أصدرت (أياتا) كتيب إرشادات لجميع خطوات نقل اللقاح من بلد المنشأ إلى الدول المستفيدة، وجميع المراحل التي يتم فيها ذلك، لضمان استمرارية دور المنطقة بربط غرب العالم بشرقه وحصول مواطني دول المنطقة على اللقاح». ومن الإجراءات التي تتخذها دبي وأسهمت في تحقيق نتائج إيجابية لقطاع الطيران، أنه يمكن للمسافرين من أكثر من 50 دولة السفر لدبي دون إجراء فحص «بي سي آر».