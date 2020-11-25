«روتانا» تتوقع انتعاش الفنادق تدريجياً

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقعت مجموعة روتانا للفنادق، التي تدير أكثر من 68 فندقاً في 14 دولة، بطاقة تصل 17.798 وحدة فندقية، تبدأ علامات التعافي في الظهور بشكل ملموس في القطاع الفندقي بدولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام المقبل، والعودة إلى الانتعاش بشكل أوسع في سبتمبر 2021.

وافتتحت المجموعة أمس فندقها الخامس والثلاثين في دولة الإمارات في منطقة الجداف بدبي، وهو أول فندق جديد يتم افتتاحه من قبل المجموعة هذا العام خلال جائحة كوفيد - 19، بطاقة 318 غرفة وجناحاً.

حضر افتتاح الفندق الشيخ أحمد بن مانع بن خليفة آل مكتوم، وناصر النويس رئيس مجلس إدارة روتانا للفنادق، وعدد كبير من المسؤولين في القطاع السياحي والاستثماري.