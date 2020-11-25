بريطانيا تخفض مساعدتها الإنمائية نتيجة الأزمة الصحية

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن خفض حاد في مساعداتها الإنمائية العام المقبل بسبب تأثر قطاعها المالي بوباء كوفيد - 19، رغم الدعوات الكثيرة للحفاظ على هذا التمويل الأساسي لعدد من المشاريع في العالم.

وقال وزير المالية ريشي سوناك أمام أعضاء البرلمان «في فترة أزمة غير مسبوقة، يتعين على الحكومة القيام بخيارات صعبة».

وأعلن خفض مساعدات التنمية في 2021 إلى 0.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 0.7 بالمائة عادة. وستمثل هذه المساعدات حوالى 10 مليارات جنيه إسترليني (حوالى 11 مليار يورو) بالمقارنة مع 15 مليار جنيه إسترليني في الظروف العادية.

ووعد الوزير البريطاني بمعاودة رفع هذه المساعدة إلى 0.7% من إجمالي الناتج الداخلي «حين يسمح وضع الميزانية بذلك».

وأوضح «في وقت يتحتم علينا إعطاء الأولوية للوظائف ولخدماتنا العامة، فإن الإصرار على إنفاق 0.7% من إجمالي ناتجنا الداخلي على المساعدة الخارجية أمر يصعب تبريره».



