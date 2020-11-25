الذهب يرتفع في ظل تفاؤل بتعاف اقتصادي

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء بعد أن شهد تراجعا في الجلسات السابقة إذ عوض ضعف الدولار التحول للأسهم وأصول عالية المخاطر في ظل تفاؤل بتعاف اقتصادي بفضل لقاحات لفيروس كورونا.



وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1811 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0914 بتوقيت جرينتش. وأمس الثلاثاء، هبط المعدن الأصفر لأقل مستوى منذ 17 يوليو عند 1800.01 دولار. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة أيضا 0.2 بالمئة إلى 1808.80 دولار. ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة ما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.



ويترقب مستثمرون محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي يصدر في الساعة 1900 بتوقيت جريتنتش.

وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 23.37 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 958.67 دولار، وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2329.50 دولار.

