أسعار النفط ترتفع مع تزايد التفاؤل بشأن لقاح كورونا

واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد وصولها أمس إلى أعلى مستوى لها منذ 8 أشهر في ظل تزايد الآمال في توفير لقاحات فعالة مضادة لفيروس كورونا المستجد وهو ماسيؤدي إلى تعاف قوي للطلب العالمي على الطاقة.

وارتفعت أسعار التعاقدات الاجلة في نيويورك بنسبة 1% إلى أكثر من 45 دولار للبرميل مع استمرار صعود الأسواق المالية بشكل أوسع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير لبنك أوف أميركا القول إن سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية قد يصل إلى 60 دولارا للبرميل بحلول صيف 2021، مع تخفيف القيود على حركة السفر وزيادة الطلب على الوقود الأحفوري.



