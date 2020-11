"أدنوك للتوزيع" تفتتح أولى محطاتها من طراز " On The Go" في دبي

افتتحت أدنوك للتوزيع أولى محطاتها من طراز "أدنوك On The Go" في دبي وذلك في منطقة اليفرة ليصل عدد محطات أدنوك للتوزيع في الإمارة إلى 20 محطة.

وتعتزم أدنوك للتوزيع افتتاح ما بين 6 و11 محطة أخرى في دبي بنهاية العام الجاري ما يعكس نجاح خطة التوسع لأدنوك للتوزيع في دبي بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية العام الجاري حيث كان عدد محطات الخدمة حينها ست محطات فقط.

وتحمل المحطة الجديدة الرقم 50 ضمن شبكة أدنوك للتوزيع في الإمارات خلال العام الجاري حيث من المقرر أن يصل عدد المحطات الجديدة ما بين 50 إلى60 محطة في الإمارات بنهاية 2020.

وتضمّ محطة أدنوك" On The Go " الجديدة محطة مخصّصة لتعبئة الوقود ومتجر تجزئة منفصلاً في الموقع ذاته بالإضافة لفريق أمامي لتلقي طلبات العملاء من متاجر التجزئة وتسليمها لهم دون الحاجة لمغادرة مركباتهم.

ويأتي هذا التطوّر في إطار التصميم النموذجي لمحطات أدنوك " On The Go " الذي يسمح بإنشاء المحطات الجديدة في شكل ملائم للأحياء السكنية التي ستوجد فيها.

وتقع محطة اليفرة قرب مسار القدرة للدراجات الهوائية، وتوفّر المرطّبات للدرّاجين المنطلقين على المسار أو الذين أنهوا الجولة لتوّهم. إضافة إلى ذلك، سوف تستفيد الأحياء السكنيّة القريبة من سهولة الوصول إلى المحطة، سواء كان لتعبئة الوقود أو التسوّق من المتجر.

ويعدّ هذا التوسع جزء من التوجّه الذي تتبنّاه أدنوك للتوزيع لتقديم خدمات التزود بالوقود وتوفير المستلزمات الضرورية الأخرى بالقرب من عملائها في المناطق ذات الكثافة السكنية، حيث يستغرق إنشاء محطات "أدنوك On The Go" فترة زمنية تقل بمعدّل النصف عن مثيلاتها التقليدية، كما أنها تحتاج لمساحة أرض تبلغ 1000 متر مربع فقط، ما يعني أنها تتطلب حجم أعمال إنشائية أقل بفضل الاستهلاك الاقتصادي لمواد البناء، إضافة الى ترشيد الطاقة اللازمة لتشغيلها بنحو 50%. ومع افتتاح محطة اليفرة، يصل عدد محطات "أدنوك On The Go" على مستوى الدولة إلى 34 محطة، وذلك منذ إطلاق الشركة لهذا الطراز في مطلع العام الجاري.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع إن افتتاح محطتنا الأولى من طراز "أدنوك On The Go" في دبي يعكس التزامنا بخدمة الإمارة على أكمل وجه، ولا شك في أننا نعتبرها سوقاً واعدة للتوسع والنمو، لذلك حرصنا على زيادة رقعة وجودنا فيها بافتتاحنا عدداً من المحطات جديدة منذ بداية العام، مع وجود خطط لافتتاح المزيد منها مستقبلاً.

وأضاف ان هذه المحطات صممت لتوفير خدمات الوقود والتجزئة في المناطق المزدحمة التي لا تعتبر المحطات التقليدية فيها عمليّة. ونحن ندرك أكثر من أي وقت مضى أهميّة تسهيل حصول العملاء على خدماتنا أينما كانوا، حيث ستتيح محطات "أدنوك On The Go" لعملائنا التزود بالوقود وشراء مستلزماتهم الضرورية دون الحاجة لمغادرة مركباتهم.