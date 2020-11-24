هزاع بن زايد: «فينتك أبوظبي» منصة عالمية تناقش التحديات والحلول في قطاع المال

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي:«يسعدنا استضافة نخبة من الخبراء العالميين والمؤسسات المؤثرة في دورة جديدة من فينتك أبوظبي». وقال سموه في تغريدة عبر حسابه على تويتر:«تلك المنصة العالمية التي تناقش التحديات والحلول في قطاع المال، وأحدث تكنولوجيا الخدمات المالية، مفسحة المجال للشباب والمبتكرين للمساهمة بقوة في هذا المجال الحيوي».

وانطلقت أمس تحت رعاية سموه، فعاليات مهرجان «فينتك» أبوظبي وتستمر حتى غد، ويتطلّع منظّمو الحدث، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسوق أبوظبي العالمي إلى أن تكون هذه النسخة الأكثر تميّزاً من المهرجان، لا سيما أنه يضمّ أسماء كبيرة من المجتمع المالي العالمي، ويحتوي على جدول أعمال واسع من المبادرات والأنشطة.

تعزيز الجهود

ويستضيف «مهرجان فينتك أبوظبي»، الذي يجري بشكل افتراضي هذا العام، نخبة من المتحدثين في المنطقة والعالم، الذين سيناقشون آخر التطورات وأهم القضايا في قطاع التكنولوجيا المالية.

وتأتي نسخة هذا العام من «فينتك أبوظبي»، بالشراكة مع «مصدر»، وغرفة أبوظبي، وهيئة أبوظبي الرقمية، وهيئة المساهمة الاجتماعية «معاً»، بصفتهم شركاء حكوميين رسميين.

وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يسعدنا مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في استضافة هذا الحدث الرائد، التزاماً بتعزيز جهود الدولة نحو تحقيق المزيد من الرقمنة والابتكار ضمن القطاع المالي. وكجزء من البنية التحتية للقطاع المالي في الدولة، يدرك كل من سوق أبوظبي العالمي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مدى أهمية دمج التطوّرات الحديثة في جميع الجوانب الاقتصادية، ودعم مكانة الدولة كمنصة عالمية للصيرفة والاستثمار.

سوق أبوظبي المالي العالمي (الاتحاد)

استعراض الابتكارات

يجمع المهرجان هذا العام أكثر من 130 متحدثاً عالمياً من المصارف المركزية حول العالم وصناع السياسات والجهات التنظيمية والشركات الكبرى ورواد قطاع التكنولوجيا المالية، إلى جانب أكثر من 100 شركة تكنولوجيا مالية من 28 دولة حول العالم لاستعراض ابتكاراتهم، حيث يعدّ مهرجان «فينتك أبوظبي» أحد مبادراتنا الناجحة لتعزيز مكانة أبوظبي والدولة كافة كوجهة مثالية رائدة تمكن الشركات ورواد الأعمال من الابتكار والنمو».

وقال معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «نتطلّع قدماً للمشاركة في استضافة النسخة الرابعة من مهرجان «فينتك أبوظبي» بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي. فهذا الحدث الدولي يقدّم نظرةً مدروسة وشاملة إلى مستقبل قطاع الخدمات المالية من خلال عرض آخر التطورات والابتكارات الإبداعية التي شهدها هذا القطاع، حيث إنّ هذه التطورات سلّطت الضوء على القوة التي توفّرها التكنولوجيا لتحسين الطريقة التي ندير بها مختلف الأعمال المصرفية والمالية».

وأضاف معاليه: «لقد بدأنا نشهد ظهور شركات ناشئة ومتخصّصة بالتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزّز مكانة الدولة كوجهة رائدة لهذا القطاع.

و«فينتك أبوظبي» سيكون مصدر إلهام لروّاد الأعمال الطموحين في القطاع المالي ليشكّلوا جزءاً أساسياً من القطاع مستقبلاً.»

وختم معاليه بالقول:«هدفنا هو التطوير المستمرّ لنظام بيئي ناضج يشجّع ريادة الأعمال والإبداع في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك عبر الاستفادة من الدروس العملية وأفضل الممارسات التي يقدّمها أقراننا من جميع أنحاء العالم.

وهذا يعدّ جزءاً من رؤيتنا الأوسع لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز دولي للابتكار والنمو في القطاع المالي.»

أجندة موسعة

يستضيف فينتك أبوظبي، كجزء من أجندته الموسّعة، مجموعة متنوّعة من المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى تسهيل المشاركة الفعالة بين مبتكري التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية الرائدة.

وتشمل منتدى فينتك الحكومي وتحدي الابتكار وحلقة شبابية وبحث FT100، وجوائز فينتك.