32158 رخصة جديدة أصدرتها «اقتصادية دبي»

دبي (الاتحاد)

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال العشرة أشهر الأولى من 2020 وصل إلى 32158 رخصة بنسبة زيادة تصل إلى 6% مقارنةً بنفس الفترة العام الماضي.

وتوزعت الرخص الجديدة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 57%، تبعتها التجارية 42%، ثم السياحية والصناعية.

وسلط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 16.199 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 15.908 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 51 رخصة تجارية جديدة.